Este es nuestro top 5 de las novedades de la semana, liderado por "FIFA 22". ¿Cuál es tu favorito? - gameLover

Al simulador de fútbol por excelencia se suma el divertidísimo «Hot Wheels: Unleashed», el adictivo «Insurgency: Sandstorm», el mítico «Super monkey ball: Banana mania» y el innovador «Lemnis gate».

¡Hola gameLover! Menudos titulazos recibimos esta semana en el mundo de los videojuegos, así que prepárate porque repasamos los principales lanzamientos de los últimos días, con géneros para todos los gustos.

FIFA 22

Como viene siendo habitual por estas fechas, recibimos una nueva edición del mejor simulador de fútbol del planeta -visto lo visto con «eFootball» ya no hay ningún tipo de duda, si es que alguna vez la hubo…- Ya está aquí «FIFA 22» y, aunque sigue siendo tremedamente continuista, siempre introduce algunas novedades y cambios solicitados por su comunidad de jugadores. Al iniciar esta nueva edición nos vamos a encontrar con una cinemática a modo de tutorial que sustituye a los recursos narrativos que nos encontrábamos anteriormente y que parecen ser más efectivos para los jugadores.

«FIFA 22» presume de una colosal cantidad de licencias, contando con ligas de 28 países -algunas exclusivas, como la española, la inglesa o la alemana- y, por lo tanto, reflejando fielmente muchos de los estadios reales como los de LaLiga o la la Premier League, alcanzando la brutal cifra de 129 campos de fútbol. También es cierto que carece de otros que posee «eFootball», pero ya sabes… el juego de las licencias de todos los años. Como contrapunto, también cuenta con algunas competiciones internacionales en exclusiva, como la Champions League, la Europa League, la Conference League o la Copa Libertadores, así como la presencia de las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas. Una de las novedades que llega este año -y que me encanta, por cierto- es la posibilidad de crear nuestros propios equipos, ya sea en el «Carrera» como en el «Clubes pro», donde podrás definir los propios colores, nombres y motivos de tu equipación, además de poder seleccionar la ambientación visual y sonora del estadio.

Aunque la novedad más destacada -exclusiva de las consolas de nueva generación- es Hypermotion, la tecnología con la que EA Sports captura los movimientos de los jugadores de una forma que ha permitido recrear con mayor fidelidad su comportamiento sobre el césped y una mayor fluidez en las animaciones. También se han aplicado cambios en la velocidad de los jugadores, que ahora son menos lineales, permitiéndote aplicar cambios de ritmo en función de la presión de los gatillos. Lo bueno que tienen los videojuegos «FIFA» es que sus sensaciones ya te resultan familiares de anteriores ediciones, ya que se adaptan a todo tipo de jugadores gracias a las posibilidades de configuración del sistema de ayuda.

Sigue destacando en lo visual, donde el parecido de los futbolistas con la realidad es asombroso, y la cámara televisiva sigue brillando en cada jugada. Las voces de nuestros compañeros Manolo Lama y Paco González vuelven a narrar los partidos -no nos los podemos imaginar de otra forma- y los cánticos reales de los clubes nos hacen creer que estamos viviendo el partido como si fuera real. Respecto a su banda sonora, contamos con 126 canciones que servirán para ilustrar los modos de juego principales y también el modo «Volta» con una gran variedad de estilos y géneros.

Precisamente hablamos de los modos de juego, los de siempre, que llegan sin aportar muchos cambios, la verdad: El modo «Carrera» sigue siendo muy similar al de «FIFA 21», pudiendo gestionar los entrenamientos para mejorar el rendimiento de la plantilla o de crear un club desde cero; «Clubes pro», donde ahora los partidos también pueden ser mixtos; El «FUT», con el que ahora podrás previsualizar algunos sobres de cartas coleccionables-; o el modo «Volta», con el que puedes participar en partidos callejeros o de fútbol sala de tres contra tres, cuatro contra cuatro o cinco contra cinco y que, atención, este año aporta un submodo llamado «Volta arcade», con minijuegos, aunque .–no sabemos por qué razón- solo está disponible los fines de semana.

También sigues teniendo otras opciones como los partidos rápidos -y en los que podrás modificar algunas reglas básicas para añadir más diversión-, los juegos de habilidad -con 65 minijuegos para batir la mejor puntuación- las temporadas -donde podrás jugar online con una liga de ascensos y descensos-. Por eso echamos de menos algo de innovación en la franquicia, que se ha acomodado sobradamente teniendo en cuenta que no compite con un rival a la altura. Esperemos que el año que viene se esfuercen algo más.

No nos equivoquemos, sigue siendo un gran juego de fútbol, el mejor, pero quien no arriesga no gana, y ya está acusando cierto desgaste desde hace un par de años. Las novedades que aporta en esta edición se podrían haber introducido hace años y tampoco se han introducido grandes alicientes que te animen a repetir año tras año. En el aspecto audiovisual sigue brillando como nunca y las licencias oficiales siguen siendo su punto fuerte, pero ya sabes, le falta ese empujón revolucionario que te anime a dar un salto del sofá al experimentarlo.

«FIFA 22»

EA Sports · Electronic Arts

1 de Octubre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Swicth, Stadia y PC

Hot Wheels: Unleashed

Si desde pequeño, como a mí, ya te apasionaban los coches de carreras y te tirabas horas y horas jugando con tus Hot Wheels, estás de enhorabuena, porque tu colección de miniaturas de Mattel traspasa las barreras hacia el mundo de los videojuegos con «Hot wheels: Unleashed». Se trata de un nuevo juego de carreras de estilo arcade lleno de adrenalina con el que correrás las más asombrosas pistas que puedas imaginar con estos icónicos vehículos de juguete. Enfréntate a las carreras más imposibles mientras conduces una amplia selección de vehículos y creas tus propios circuitos con el revolucionario editor de pistas que incluye.

Las emblemáticas pistas naranjas de Hot Wheels están recreadas con un impresionante nivel de detalle y podrás surcarlas a toda velocidad con modos de juego únicos como el «Hot Wheels city rumble», una especie de modo historia en el que deberás ganar carreras, contrarrelojes, desafíos especiales y derrotar a los veloces jefes finales que llegan en forma de adversarios sobre ruedas para poder ampliar tu colección con vehículos y conseguir piezas de pista únicas.

«Hot Wheels: Unleashed» cuenta con seis entornos, cada uno con su propia de zona de juego y un estilo único: El garaje, el rascacielos, el campus universitario, el parque de patinaje, la sala de pistas y el sótano, un espacio customizable que puedes organizar a tu manera mediante muebles y accesorios, además de con cientos de opciones de personalización. Diviértete dentro y fuera de la pista con detallados entornos donde cualquier objeto puede desempeñar un papel fundamental y convertirse en una parte real de tu circuito.

Lo más interesante aquí es el editor de pistas, con el que podrás dar rienda suelta a tu creatividad: Una característica única que los propios diseñadores del juego utilizaron para crear las pistas del juego y que ahora ponen a disposición de los usuarios para crear infinitas variaciones de pistas mediante los distintos módulos de construcción. Construye tus increíbles y únicas pistas en cualquier entorno del juego, mezclando piezas especiales de pista y objetos específicos de cada lugar para conseguir tu circuito ideal. Además, podrás compartir tus creaciones con el resto de la comunidad o disfrutar de los circuitos creados por otros jugadores como tú.

Con el modo multijugador compartirás la diversión con los tuyos en la pantalla dividida y también podrás competir online con hasta 12 amigos desconocidos en juego cruzado mientras derrapas, te impulsas, saltas y chocas en un sinfín de pistas. Cuentas con un catálogo inicial de 66 vehículos que tendrás que ir desbloqueando a medida que superes todos los desafíos y que representan el pasado, el presente y el futuro de la cultura del automóvil: Desde coches clásicos como el Ford Deuce de 1932, el Dodge Charger del 69, hasta los favoritos modernos entre los que se incluyen el Audi R8 Spyder o el Honda S2000, además de hipercoches repletos de tecnología del futuro como el Koenigsegg Jesko de 2020. Como puedes comprobar, hay um coche para cada uno.

Ponte al volante de los vehículos más chulos, rápidos y legendarios, cada uno con su propia personalidad, estilo de conducción y nivel de rareza. Descubre sus atributos únicos y cómo utilizarlos para afrontar cada pista y desafío. Dispones de una amplia selección de vehículos Hot Wheels que además podrás personalizar con diferentes skins, como los míticos Rodger dodger, Twin mill, Rip rod, Bone shaker, Night shifter, Dragon blaster o Sharkruiser, además de muchos otros que aún no han sido anunciados.

Además, puedes personalizar las libreas de tu apreciada colección de vehículos haciéndolos más reconocibles y únicos sobre la pista, ya pertenezcan a los Hot Wheels originales a a los de los propios fabricantes. Puedes aplicar colores y formas sobre la carrocería y compartirlos con la comunidad para mostrar tu propio estilo, así como descargarte los que más te gusten para añadirlos a tu garage. Cada coche cuenta con sus atributos específicos y características singulares que podrás actualizar para llevar la competición al límite. Y recuerda que el sótano será tu guarida, donde podrás construir tu propia pista y personalizarlo como tu quieras y llevar a cabo la experiencia Pure racing fun de una forma más personal y distintiva.

¿Qué aún así todo el contenido que incluye te sabe a poco? Bueno, «Hot Wheels: Unleashed» contará con tres pases que liberarán un conjunto de contenidos descargables de los coches originales de Hot Wheels, así como de diferentes franqucias -como Barbie, DC, Las tortugas ninja, Másters del Universo o Street fighter -, además de coches de serie como Aston Martin, BMW y McLaren, entre muchos otros. También llegarán contenidos descargables gratuitos con nuevos vehículos, módulos de construcción de pistas, objetos de personalización y conjuntos de expansión temáticos que introducirán nuevos entorno. El primer pase de temporada -que incluye diez vehículos, tres conjuntos de personalización y tres módulos de construcción de pistas- ya está disponible y muy pronto podrás conocer los detalles del segundo y el tercero, aunque ya te podemos adelantar que con ellos podrás conducir el DeLorean de «Regreso al futuro», a K.I.T.T., el Batmóvil o la furgoneta de Las tortugas ninja. ¡Esto promete!

«Hot wheels: Unleashed»

Milestone · Koch Media

30 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC

Insurgency: Sandstorm

Después de su exitoso lanzamiento en PC (con más de cinco millones de copias vendidas y un millón de jugadores en su primer año), llega la secuela de este galardonado shooter táctico cooperativo: «Insurgency: Sandstorm», conocido por su intensa representación de la guerra, centrada en combates letales en espacios reducidos, un trepidante modo multijugador orientado a objetivos y un intenso juego cooperativo. Hace su aparción estelar en las consolas para experimentar toda la intensidad de los enfrentamientos bélicos modernos e invitar a los nuevos jugadores a prepararse para un intenso reflejo de los combates con balística mortal, artillería destructiva y un diseño de audio sin precedentes, que devuelve la sensación de miedo al género.

Participa en intensos tiroteos en pirmera persona en este videojuego que aporta una angustiosa visión de combate militar, donde podrás competir en el modo PvP o en modo cooperativo a través de los densos entornos urbanos moviéndote de un objetivo a otro mientras experimentas la brutalidad de la letal acción táctica que hizo de esta franquicia el fenómeno mundial que es a día de hoy. Lucha en entornos devastados por la guerra de un conflicto contemporáneo con un nivel de inmersión sin precedentes, siente cada bala y teme cada impacto en un feroz combate cuerpo a cuerpo.

La muerte llega rápido, así que la clave está en moverse con rapidez y cautela mientras gestionas tu munición minuciosasamente y utilizas la mejor táctica para recorrer los entornos en los que tu equipo y tú lucháis por la victoria, os coordináis el fuego de apoyo y os enfrentáis a los enemigos con ametralladoras montadas en vehículos. Sus claves radican en una intensa atmósfera que lleva el horror al combate en unos escenarios destruidos por la guerra de este conflicto ficticio que presenta en un oriente medio contemporáneo.

Por primera vez en la saga, puedes personalizar a tu personaje juego para mostrar tu veteranía con distintos sets cosméticos, como uniformes, accesorios y voces de personaje. Coordina el fuego de apoyo con tu equipo, enfréntate a tux enemigos con ametralladoras montadas sobre vehículos y afronta el cara a cara en partidas rápidas y altamente competitivas en grupos reducidos, ya sea en modos de hasta 16 contra 16 jugadores o en el modo cooperativo de 8 jugadores contra la inteligencia artificial del juego.

Consigue adentrarte en la guerra más realista con un diseño de audio sin precedentes a través del chat de voz posicional, que te permite un trabajo en equipo más realista y efectivo, y un sonido ambiente que te sumergirá en el campo de batalla mientras te asomas por las rendijas, abres brechas tácticas, usas humo para cubrir el avance de tu equipo o solicita ayudas por aire. Además, su multijugador competitivo incluye matchmaking, interfaz de retransmisión y repeticiones de los mejores momentos, para que puedas compartirlos en tus redes sociales.

Esta entrega para consolas llega renacida, mejorada, ampliada y aumentada en todos los sentidos, así que sírvete de ella para experimentar la intensidad del combate y usar tu pericia para ganar en equipo dentro de la intensa atmósfera que te acompañará en tus misiones. «Insurgency: Sandstorm» llega a PlayStation 4 y Xbox One siendo compatible también con sus modelos de nueva generación mostrando una resolución 4K y 60 fotogramas por segundo. Eso sí, el próximo año recibirá su versión nativa para PlayStation 5 y Xbox Series X|S con más mejoras de nueva generación.

«Insurgency: Sandstorm»

New World Interactive · Focus Entertainment y Koch Media

29 de Septiembre · PS4, Xbox One y PC

Super monkey ball: Banana mania

¡Qué mejor manera de celebrar el aniversario de una mítica franquicia como es «Super monkey ball» que con el lanzamiento de un recopilatorio: «Banana mania» es la excusa perfecta para reunir los tres primeros juegos originales de la saga –«Super monkey ball», «Super monkey ball 2» y «Super monkey ball: Deluxe»– para traerlos de vuelta fielmente remasterizados en el 20 aniversario de AiAi y su pandilla. Esta es una excelente oportunidad de dar a conocer las aventuras de estos locos monos a una nueva generación de jugadores.

Prepárate porque llega con más de 300 niveles y laberintos cuidadosamente recreados, 12 divertidos minijuegos y su encantador elenco de personajes, que se vuelven a reunir para ofrecernos la la experiencia definitiva, tanto para los seguidores más veteranos de la saga como como alos recién llegados, que disfrutarán de nuevos gráficos, una historia envolvente, nuevas funciones, cooperativo local para 4 jugadores, desafíos y clasificaciones, más de cien objetos personalizables y cinco nuevos modos de bonificación que ponen de relieve el trabajo realizado en esta extensa remasterización.

Además de la ya clásica lista de personajes, «Super monkey ball: Banana mania» también incorpora nuevos héroes al juego procedentes de otros clásicos de SEGA y de la cultura pop. A AiAi, MeeMee, GonGon, Doctor y YanYan tienes que sumarle la participación de Beat –«Jet set radio»-, Kiryu Kazuma –«Yakuza»– mis queridos Sonic y Tails –«Sonic the hedgehog»-, que ya están disponibles como personajes desbloqueables gratuitos. Más adelante también se incorporarán la adorable Hello Kitty, Morgana de «Persona 5», Suezo de «Monster rancher» y también las míticas consolas Game Gear, Saturn y Dreamcast, que llegarán como nuevos personajes descargables.

Rueda, inclínate y rebota a través de sus mundos mientras AiAi y sus amigos los recorren frenéticamente y a contarreloj para frustrar los planes del Dr. Bad-Boon, un loco científico mono que pretende hacer saltar Isla Jungla por los aires y con el que ningún plátano está a salvo en esta nueva y épica aventura con gráficos remasterizados y nuevas características que llegan acompañados de un nuevo estilo de narración tipo cómic con el que comprobaremos por primera vez cómo se mueven nuestros héroes.

Completan esta remasterización su modo cooperativo local para cuatro jugadores, los desafíos y tablas de clasificación en línea -con los que podrás competir retando a amigos y familiares- y los doce adictivos minijuegos entre los que destacan las carreras, el fútbol, los bolos o el béisbol, entre muchos otros. También puedes personalizar a tu personaje y a su bola como a ti más te guste.

«Super monkey ball: Banana mania» es uno de esos divertidos juegos marca de la casa que quiere homenajear a sus veinte años de historia y a la propia compañía nipona con la inclusión de sus más emblemáticos personajes y consolas. Le avalan una enorme cantidad de niveles y modos de juego con los que pasarás horas y horas jugando, ya sea solo o en compañía. Eso sí, yo he echado de menos un modo online más allá de las tablas de clasificación y algunos extras in game que hubieran ido de lujo para ilustrar el vigésimo aniversario de una franquicia como esta. Aún así quédate con lo bueno, porque no es poco, ya que es genial poder seguir disfutando de todos sus niveles clásicos en un solo juego. ¿Habrá alguno nuevo en desarrollo?

«Super monkey ball: Banana mania»

SEGA · Koch Media

5 de Octubre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X| S y Nintendo Switch

Lemnis gate

Si lo tuyo son los shooter de estrategia por turnos, estás de enhorabuena, porque llega «Lemnis gate», una interesante -y barata- propuesta en la que experimentarás tácticas a contrarreloj e intensos combates. Se trata de una experiencia innovadora, desafiante y completamente nueva que te desafíará a ir más allá de tu pensamiento mientras tomas el control de uno de los siete operativos con habilidades únicas en cada asalto. Cada operativo aporta sus propias habilidades, lo suficientemente poderosas como para cambiar el curso de la batalla y ayudar a garantizar que solo una estrategia magistral y una ejecución hábil ganen la partida.

Pero para ganar primero hay que dominar, así que estúdiate cada una de las habilidades para alzarte con la victoria. Las reglas son sencillas: Los jugadores eligen un operativo y ejecutan su jugada. Esto se traduce en matar a un enemigo, proteger a un compañero de equipo o destruir un objetivo. Lo interesante es que cada partida tiene lugar en un bucle temporal de 25 segundos, por lo que en cada ronda sucesiva tendrás que ir un paso por delante, no solo de tus propios movimientos pasados y presentes, sino también de los de su oponente, mientras todos luchan por ser más astutos que el rival a lo largo de cinco alucinantes asaltos. ¿A que es un planteamiento interesante?

También tienes la opción de personalizar tus operativos desbloqueando una increíble variedad de recompensas estéticas a través de la evolución de cada personaje: Desde los diseños de las armas y los trajes de los agentes, hasta los emblemas y los símbolos. Existen muchas formas de crear tu propio estilo, pero lo verdaderamente importante es que el innovador concepto de «Lemnis gate» te ayudará a disfrutarlo de diferentes maneras a través de sus cuatro modos llenos de acción: como «Recuperación XM», «Dominación», «Búsqueda y destrucción» y «Combate a muerte», todos ellos repartidos en doce mapas increíblemente inmersivos.

También hay una gran multitud de formas de jugar, tanto online como offline, ya que puedes entrar en el bucle temporal por separado con reglas basadas en turnos o entrar juntos y luchar simultáneamente dentro del mismo turno en partidas de uno contra uno o dos contra dos. Respecto al juego local, también hay una opción que permite a los jugadores elaborar estrategias conjuntas en compañía de tus amigos, pasándose el mando. Para los más competitivos, las partidas clasificatorias enfrentan a los jugadores con oponentes de gran nivel, lo que les permite ascender en la clasificación y hacerse con un puesto en la tabla para poder presumir; mientras que las partidas no clasificatorias te ofrecen la oportunidad de perfeccionar tu pensamiento táctico y tu dominio del juego mediante partidas amistosas.

Para conseguir el éxito en tus partidas te aconsejamos que te anticipes a los movimientos de tus enemigos cubriendo los puntos clave, combines las acciones de tus operativos pasados, presentes y futuros, vigiles el bucle con tu dron por el mapa entre los diferentes turnos para comprobar el estado actual del bucle temporal y así puedas aprovechar la oportunidad para planificar tu próximo movimiento. Si mueres en mitad de un turno podrás terminarlo como fantasma, algo que te permitirá que tus acciones sean efectivas si tu operativo se salva en un turno posterior.

Si pierdes el control del campo de batalla puedes darle una vuelta a la partida para ponerla a tu favor borrando la cadena de eventos mortales del bucle, ya que no solo se trata de la ubicación de un operativo en el espacio, sino de cuándo está en el tiempo, así que planifica en consecuencia y ten encuenta también tus propios disparos, incluso de turnos anteriores. Recuerda que la selección del operativo adecuado es la clave de una estrategia exitosa, así que toma el control impidiendo todos los movimientos que tu oponente haya hecho antes que tú y haz de la interfaz de usuario tu aliada y céntrate exclusivamente en un objetivo o en un operativo enemigo mientras te mueves por el escenario para despistar a tus oponentes.

«Lemnis gate» no es la típica experiencia a la que estás acostumbrado, es un shooter multijugador diferente que en las priemeras partidas puede parecer complicado. Sin embargo, como todo, debes darle una oportunidad y hacerte con su control, sobre todo si eres amante de los FPS online y te has cansado de otros juegos similares. ¡Este te sorprenderá!

«Lemnis gate»

Ratloop Games Canada · Frontier y Bandai Namco Entertainment

28 de Septiembre · PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox Game Pass

Esta semana en nuestro gameLover Xtra tenemos lectura gamer con este libro sobre la franquicia «God of war» y cine en casa con el estreno en solitario de la Viuda negra, que llega en formato doméstico.

La tragedia del fantasma de Esparta: El mito a través de la saga God of war

«God of war» es una de mis sagas de videojuegos favoritas. Las aventuras de Kratos nos han llevado a disfrutar de un total de siete videojuegos en consolas PlayStation, además de la su próxima entrega –«Ragnarok»-, que llegará el próximo año. Pero hoy vamos a centrarnos únicamente en su etapa dentro de la mitología griega, que es el que trata este libro que se publica esta semana y que ha escrito mi compañera Laura Luna.

«La tragedia del fantasma de Esparta: El mito a través de la saga God of war» es una aproximación a la franquicia y un análisis de las referencias mitológicas y culturales de esta épica aventura. Y es que la serie «God of war» es una de las más relevantes dentro de la historia de los videojuegos. Siendo todo un referente en el género de acción y hack and slash, y con más de quince años de aventuras a sus espaldas, relata el arduo camino a la venganza de Kratos, dios de la guerra.

El libro, de 192 páginas, recorre la vida de un hombre que puede considerarse un héroe trágico moderno, cuya amarga historia hemos experimentado en un universo transmedia que incluye videojuegos, novelas y cómics. Y este ensayo supone ahora un análisis de las referencias mitológicas y culturales de una aventura pavimentada de dolor, sangre y violencia.

Se trata de una obra indispensable para los seguidores de «God of war», pero también para los amantes de la mitología, ya que en sus páginas no solo vamos a poder introducirnos en la mitología como escenario cohesionador, sino también en su figura como héroes y como personaje icónico.

El libro está prologado por David Jaffe, creador de la saga, y en él podremos repasar extensamente cada uno de sus capítulos por todas las consolas PlayStation por las que el dios de la guerra lo ha destruido todo a su paso, también hay cabida para hacer hincapié en el pasado del personaje y en el de todos los que han aparecido en cada una de sus entregas, así como en el bestiario helénico y nórdico de sus aventuras.

Porque efectivamente, la versión 2018 de «God of war» y el nuevo Kratos también tienen cabida en este volumen a todo color que está editado en tapa dura, cosido con hilo y con brillo selectivo en la cubierta. Si has tenido la oportunidad de hacerte con su edición especial limitada estás de enhorabuena, pero siempre podrás hacerte con la edición normal. No hay mucho material en nuestro idioma, más allá de la única entrega del cómic que se ha publicado junto a su libro de arte, así que esta es una lectura obligada si te consideras un auténtico fan de la saga.

«La tragedia del fantasma de Esparta: El mito a través de la saga God of war»

Laura Luna · Héroes de Papel

6 de Octubre

Viuda negra

Como la mayoría de estrenos de 2020, «Viuda negra» ha visto cómo el estreno en solitario de Scarlett Johanson y su estelar personaje del universo cinematográfico de Marvel se ha ido posponiendo hasta llegar finalmente más de un año más tarde. No exento de polémica, por su estreno simultáneo en el acceso premium de Disney+, esta se ha convertido en una de las cintas más esperadas de año y, coincidiendo con el pase en abierto dentro de la plataforma de video on demand, también recibimos sus cuatro versiones en formato doméstico, convirtiéndose en el primer lanzamiento de la factoria Disney en ser lanzado en 4K Ultra HD.

El segundo será «Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos» -el próximo 24 de Noviembre-, pero esa ya es otra historia. De momento nos conformamos con revisar esta edición de «Viuda negra» que hace su aparición en DVD, Blu-ray y en las tan deseadas versiones 4K Ultra HD y SteelBook, incluyendo dos discos, el Blu-ray y, obviamente, el 4K Ultra HD. Después de tres meses de su estreno en salas, llega esta película de Marvel Studios en una impresionante calidad, además de material extra nunca visto antes, como nueve escenas eliminadas, tomas falsas y reportajes.

La película está dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson (Natasha Romanoff), Florence Pugh (Yelena Belova), Rachel Weisz (Melina) y David Harbour (Alexei), en la que Viuda negra se enfrenta a una peligrosa conspiración vinculada a su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe enfrentarse a su historia como espía y a las relaciones rotas que dejó a su paso mucho antes de que se convirtiera en una Vengadora.

La película se presenta en formaro 16:9, con un aspecto ratio de 2.39:1 y con una duración aproximada de 128 minutos en las cuatro versiones, con sus distintas limitaciones y características según la edición. Por ejemplo, la versión DVD no trae ningún extra, solo la película en español, inglés y francés (5.1 Dolby Digital) y en inglés con audio descriptivo(2.0 Dolby). Los subtítulos que la acompañan están en español, francés, danés, holandés, finés, noruego, sueco e inglés codificado para sordos.

La edición en Blu-ray también llega con un solo disco, pero llega con un buen surtido de contenido extras, además de la película con el audio en inglés (DTS-HD Master Audio 7.1), español (DTS Digital Surround 5.1), italiano (Dolby Digital Plus 7.1), y checo y polaco (Dolby Digital 5.1), con los subtítulos en español, italiano, checo, polaco e inglés codificado para sordos.

La edición 4K Ultra HD y el SteelBook contienen dos discos cada una, ya que también incluye la versión Blu-ray para quienes estén en transición entre ambos formatos. El Blu-ray llega con las características antes descritas en su edición sencilla y el disco en 4K Ultra HD trae los idiomas en español (DTS Digital Surround 5.1), inglés (Dolby Atmos 7.1.4), alemán, italiano y francés (Dolby Digital Plus 7.1) e inglés audio descriptivo (Dolby Digital 2.0), acompañado de los subtítulos en español, alemán, italiano, francés, danés, holandés, finés, noruego, sueco e inglés codificado para sordos. La edición SteelBook incluye estos dos mismos discos pero con una lata preciosa (la que puedes ver een las imágenes de arriba) con ilustraciones de ambas protagonistas en un sobrio diseño en rojo, negro y blanco.

En los extras de las ediciones que los incluyen (todas menos el DVD) nos podremos encontrar con los documentales «Las hermanas se reconcilian» -en el que Scarlett y Florence entrenan, luchan y se unen para convertirse de nuevo en hermanas mientras los miembros del reparto y el equipo hablan de los personajes, el riguroso entrenamiento y la construcción de la dinámica entre ellas- y «Hazlo a lo grande o no lo hagas» -en el que podrás apreciar en perspectiva el tamaño y la escala de la película, rodada en distintas localizaciones alrededor de todo el mundo y gracias a un equipo que revela los desafíos que tuvieron que superar para que la película estuviera tan llena de acción. Además, se incluye una batería de tomas falsas en los que podremos comprobar los divertidos percances del set de rodaje.

También se incluyen nueve escenas eliminadas que completaban la trama de la película, todas ellas sin doblar y subtituladas en nuestro idioma: «Compra en el supermercado» –Natasha se dirige a una tienda de comestibles para preparar su viaje por Noruega-, «Persecución en moto» –Natasha y Yelena recorren la ciudad a toda velocidad para escapar de sus asaltantes-, «Pelea en la prisión» –Alexei se enfrenta a varios enemigos que logran vencerle hasta que Natasha le echa una mano en combate-, «Sonríe» -el protocolo supervisor se activa en un momento de tensión y se estrena un casco icónico-, «Ven a por mí» -el secretario Ross y Mason descubren un importante mensaje que dejó Natasha-, «Camina y habla» –Alexei y Melina tienen un intercambio juguetón hasta que el supervisor llega y se enfrenta a Alexei-, «Viudas en formación» –Yelena y Alexei se despiertan en el cautiverio y ella decide entregar los viales al supervisor mientras las viudas se entrenan-, «Beso» –Alexei y Melina se reúnen después de la lucha y Natasha se lamenta por una muerte prematura- y «Ohio» –Natasha es testigo de la despreocupación de los suburbios de Ohio a través de los niños del barrio-.

Estamos muy felices porque Disney se haya decidido apoyar -¡por fin!- sus lanzamientos en 4K en nuestro país, aunque de momento solo lo está haciendo con las películas de Marvel Studios. Aún así es una gran noticia y esperemos que se animen a hacerlo con su futuro (y presente) catálogo de todos los sellos, Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. ¡Estaremos muy atentos!

«Viuda negra»

The Walt Disney Company · 20th Century Studios Home Entertainment

14 de Septiembre · DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD + Blu-ray y SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray

