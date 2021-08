Sonic celebra su 30 aniversario con nuevas figuras de Cable Guys - gameLover

Algunos de los que andamos por aquí ya tenemos la edad suficiente para no avergonzarnos al recordar cómo nos sentimos cuando jugamos por primera vez con Sonic en nuestras Mega Drive. Fue el 23 de Junio de 1991 cuando el erizo comenzaba a surcar velozmente Green hill dejándonos con la boca abierta al comprobar la velocidad que alcanzaba y esa jugabilidad que no se parecía a nada de lo que hubiéramos podido experimentar antes en un videojuego.

Desde entonces hemos comprobado cómo él y sus amigos han protagonizado decenas de videojuegos en prácticamente todas las plataformas que han existido hasta la fecha convirtiéndose en el icono de la cultura pop que es ahora, comparándose con otros héroes como Super Mario o Pac-Man.

Una de las marcas que le ha querido rendir homenaje a Sonic y a su universo es EXG, fabricante de los populares soportes Cable Guys, que usan la imagen de populares personajes de los videojuegos y el entretenimiento para crear estas figuras que sirven para poder lucir tu colección de mandos de consolas o sujetar tu smartphone, tablet o casi cualquier cosa que se te ocurra. En 2018 llegó la primera, protagonizada por Sonic -cómo no-, al que le siguieron Tails y Knuckles (2019) y ahora estas tres que te presentamos hoy, que llegan justo a tiempo para celebrar el 30 aniversario de la mascota de SEGA.

Esta figura de Super Sonic era una de las más demandadas por los fans y finalmente se ha hecho realidad, aunque se ha ido retrasando de 2021 a 2021 por las causas que ya conocemos todos. Pero no pasa nada, ya está aquí entre nosotros y, al igual que el resto de soportes lanzados hasta la fecha, lo hace con un diseño exquisito y respetando los conceptos básicos de los personajes clásicos de la franquicia de SEGA.

Esta fue la primera transformación del erizo -que pudimos ver en el videojuego «Sonic the hedgehog 2» de Mega Drive-, en la que pasaba de tener su característico color azul a un llamativo amarillo, además de levitar sobre el suelo, alcanzar aún más velocidad y ver sus púas brillar como nunca. Sí, exactamente igual que la transformación a super saiyan de Son Goku en la que está claramente inspirado, haciendo realidad los sueños de los fans del manga y el anime de «Dragon ball Z» de la época.

Otra de los personajes secundarias de la franquicia «Sonic the hedgehog» y que también se une a la celebración de su 30 aniversario es la autoproclamada y no correspondida novia del erizo, Amy Rose, que realizó su primera y amorosa aparición junto a nuestro protagonista en la zona Palmtree panic de «Sonic the hedgehog CD», aquella excelente entrega que apareció en 1993 para Mega-CD , y en la que se metió en líos con Metal Sonic.

Desde entonces no se ha separado de nuestro héroe, apareciendo en una gran cantidad de sus aventuras, además de formando parte del grupo principal de su serie de animación o sus cómics. Amy es la protectora que Sonic no ha pedido y que le ha salvado la papeleta en más de una ocasión, además de lucir genial junto a nuestro querido erizo encima de tu estantería.

Sonic the hedgehog: 30th anniversary

He dejado para el final esta edición especial de Sonic que se pone a la venta para celebrar el 30 aniversario del erizo. Notarás que está creada explícitamente para los coleccionistas, ya que la única diferencia que existe respecto a las dos versiones anteriores es su base, que lucía de color negro en su primera edición y con los colores temáticos de Green hill en la segunda, de 2019.

Para esta ocasión se ha optado por un elegante color dorado conmemorativo para la base de la figura, en la que se puede ver el sello de «Sonic 30th», que está sirviendo para marcar todo aquel producto oficial que sea lanzado en el marco de esta celebración. Se trata de una buscada edición limitada que dejará de fabricarse en cuanto agote sus existencias, así que si tienes pensado hacerte con ella, yo de ti no esperaría mucho, que seguro que desaparece antes de que se lance su nuevo videojuego.

Como ya has podido comprobar, estas figuras son productos oficiales de Sonic y son compatibles como soporte para cualquier modelo de smartphone y mandos de consolas PlayStation, Nintendo o Xbox. Tienen en común una altura aproximada de 20 centímetros y todas incluyen un cable de carga USB tipo C de 1,2 metros para poder recargar tu dispositivo mientras los expones junto al resto de tu colección.

Si estás buscando una tienda friki online donde poder conseguirlas puedes comprarlas donde suelo hacerlo yo, en SoloPixel.es, que suelen recibirlas bastante antes de su lanzamiento en tiendas oficiales como la de la propia SEGA y además te las envían con el máximo cuidado para que tu compra llegue en perfecto estado, además de rapidísimamente.

Por cierto, recuerda que Cable Guys también ha lanzado hasta la fecha otras figuras de la colección, como son las de Sonic, Tails y Knuckles (abajo te enseño las de mi colección), además de las de otros personajes de franquicias de videojuegos como «Assassin’s creed», «Banjo-Kazooie», «Borderlands», «Call of duty», «Crash Bandicoot», «Fallout», «Halo», «Mega Man», «Mortal kombat», «Street fighter» o «Spyro the dragon». ¡Son un peligro para los coleccionistas como yo!