Cine y lectura imprescindibles para esta Semana Santa - gameLover

Con tanta oferta en lanzamientos de videojuegos en las últimas semanas también apetece echarse un buen maratón de tu serie favorita, recuperar alguna peli pendiente o echarse al sofá con un buen cómic o libro. Esta Semana Santa te proponemos algunas alternativas de ocio al videojuego para llenar tus ratos libres:

El día de Navidad recibimos el primero de nuestros regalos con el estreno de «Soul» en la plataforma Disney+. Casi tres meses después llega la edición física de la última peli de Pixar, disponible en DVD, Blu-ray y en una edición especial de Blu-ray en Steelbook, además de los ya habituales formatos en alquiler y compra digital. La película, ganadora de 2 Globos de Oro a mejor película de animación y mejor banda sonora original, también está nominada a 3 Oscar, incluyendo el de mejor película de animación.

Así que, si no conoces esta maravillosa historia que nos presenta Pixar en su película número 23, te explicamos de qué va: Joe Gardner -a quien Jamie Foxx pone su voz en la versión original-, es un profesor de música de instituto que tiene una oportunidad única, la de tocar en el mejor club de jazz de la ciudad junto a una de sus artistas más adoradas, Dorothea Williams. Pero tras sufrir un accidente llega a un lugar de fantasía donde las almas nuevas reciben sus personalidades, peculiaridades e intereses antes de ir a la Tierra. Joe está decidido a recuperar su vida y une fuerzas con un alma precoz, 22, que nunca ha comprendido el atractivo de la experiencia humana. Mientras Joe intenta desesperadamente demostrar a 22 lo maravilloso que es vivir, puede que él descubra las respuestas a algunas de las preguntas más importantes de la vida.

Las diferentes ediciones que se presentan, como viene siendo habitual, comparten diferentes características. En común entre las tres nos encontramos con una película presentada en formato 16:9, con un ratio de aspecto del 2.39:1 y con una duración aproximada de 100 minutos. La versión DVD se edita en español, catalán e inglés (Dolby 5.1) y con subtítulos en español e inglés codificado para sordos. Además, podrás escuchar los comentarios en inglés -de una hora y media de duración-, con subtítulos en español e inglés codificado para sordos.

Mientras, las ediciones en Blu-ray se distinguen por contener un disco en la edición normal y dos en el caso de la versión Steelbook, ya que también incluye un disco de extras. La película contiene idiomas en inglés e inglés con audio descriptivo (Dolby Digital 2.0), coreano (Dolby Digital 5.1), español y catalán (Digital Surround 5.1 DTS), inglés (7.1 DTS-HDMA) e inglés (5.1 DTS-HDHR); y los subtítulos están disponibles en español, inglés codificado para sordos y coreano). Respecto al contenido extra del disco de la película, viene acompañado de comentarios en audio (01:40:25) y las piezas «Ciudadano de a pie» (00:09:43), que es un análisis del proceso creativo y el cuidado que se invirtió en la creación de Joe y su historia como la primera pelicula en Pixar -con la particularidad de tener un personaje negro como principal- y «El mundo del alma» (00:08:15), un análisis en profundidad del arte y la innovación técnica que se utilizaron para crear los escenarios y personajes del mundo de «Soul».

El disco de bonus de la edición Steelbook contiene todo su contenido en inglés (2.0 Dolby), con subtítulos en español, inglés codificado para sordos y coreano. En él te encontrarás «Profundizando sobre el más allá», «La otra dimensión: La música y el sonido de «Soul» e «Improvisando y trabajando desde casa», donde comprobarás cómo el equipo logró terminar la película a contrarreloj durante el apogeo de la COVID-19. También contiene un buen número de escenas eliminadas y tráilers de otros países. Se trata de la edición más completa y con un serigrafiado diferente a las dos anteriores ediciones. ¡Nos encanta!

Aquí lo interesante está entre sus extras, con el «Estudio de escenas» que encontrábamos en la versión DVD, con un análisis detallado de la exitosa escena del centro comercial (05:03) y u análisis en profundidad de la emocionante persecución de coches en el desierto (6:11). Además, podrás ver «El making of de Wonder Woman 1984» , con más de media hora de alta energía de detrás de las cámaras y un buen número de piezas en los que podrás visualizar los flashbacks de la infancia de Diana , un pequeño reportaje donde podrás conocer a las increíbles mujeres que dan vida a las Amazonas, una divertida recopilación de las mejores tomas falsas de la película (que te aseguramos que son unas cuantas), el infomercial sin cortes de Max Lord , un divertido remix de la clásica canción de la película, además de ser testigo de la verdadera amistad que surge entre Gal Gadot y Kristen Wiig , junto al divertido contenido que grabó esta última durante la producción de la película.

Ya sabemos que por Diana Prince no pasan los años y si la primera entrega estaba centrada en 1918, esta nueva nos traslada a 1984. La película se adentra a toda velocidad en la década de los 80 y en ella nos encontramos a Wonder Woman a lomos de un rayo cabalgando por los cielos, con alas doradas y persiguiendo un sueño mientras dos nuevos y temibles enemigos le pisan los talones. El destino del mundo vuelve a estar en juego y sólo ella puede salvarlo en este nuevo capítulo de su historia en el que la conocemos viviendo placidamente entre los mortales en una era de excesos obsesionada en tenerlo todo. Aunque ha recuperado todos sus poderes, mantiene un perfil bajo, ocupada en conservar y clasificar artefactos antiguos. Solo realiza actos súper heroicos de incógnito, pero ahora tendrá que volver al primer plano y hacer acopio de toda su sabiduría, fuerza y coraje para salvar la humanidad de un mundo que ella misma ha creado y en el que volveremos a ver a Chris Pine como Steve Trevor y en el que tendrá que enfrentarse a Cheetah ( Kristen Wiig ) y a Max Lord ( Pedro Pascal ), los dos súpervillanos de esta producción.

Cyberpunk 2077: Trauma team

A finales del año pasado recibimos -¡por fin!- el tan deseado «Cyberpunk 2077«, aunque finalmente no resultara ser el videojuego que estabamos esperando… Mientras lo siguen puliendo recibimos su cómic oficial, «Trauma team», que explora una de sus tramas de una forma más exhaustiva.

Nadia es una ayudante en una empresa conocida como Trauma Team International y la única superviviente de una misión de rescate que se ha convertido en un tiroteo violento. Aunque está traumatizada, decide volver a su peligroso trabajo, aunque no sepa que la desgracia acecha, porque su nueva misión la llevará al interior de un rascacielos lleno de enemigos. Junto a un equipo al que aún no conoce, tendrá que intentar no solo salvar al cliente, sino sobrevivir a la propia misión.

Este cómic de Cullen Bunn nos introduce en la vida a modo de flashbacks para entender las motivaciones que le llevan a querer volver al trabajo para que nosotros podemos enterder las decisiones que ella toma. Si no has jugado al videojuego puede que andes un poco perdido a la hora de comprender el mundo que se nos presenta, ya que su historia no se detiene demasiado a meternos en situación. No es un cómic promocional para venderte el juego, es una historia ampliada de te enganchará gracias a un personaje interesante con el que conectarás y del que querrás conocer más detalles.

Se trata de una lectura rápida y entretenida con un guión excelente que llega acompañado de un dibujo adecuado para la temática. Es una historia trepidante y con mucha, mucha acción: Un tomo de 96 páginas que reúne los cuatro primeros cómics de la versión original y que llega en formato cartoné (tapa dura). Si te gusta la historia de «Cyberpunk 2077», te encantará adentrarte en esta trama para saber más sobre ella.

«Cyberpunk 2077: Trauma team»

Dark Horse · Panini Cómics

25 de Marzo

The Mandalorian: El arte en imágenes

Forma parte del universo «Star wars» y está arrasando en Disney+. Después del desatino de la última trilogía, los fans de la saga galáctica necesitábamos una serie a la altura de la franquicia como es «The Mandalorian», un proyecto creado por Jon Favreau que ha conseguido cautivarnos con una produccion impecable que ha sabido saciarnos con nuevas aventuras originales.

Una de las características que más nos llamaba la atención, al margen de la trama de cada episodio, eran esas escenas finales llenas de ilustraciones fantásticas que se dejaban entrever al son de la peculiar sintonía de la serie. Cada capítulo mostraba algunas de sus escenas más emblemáticas dibujadas por diferentes artistas que sabían captar la esencia del momento. ¿Cómo podía ser que todo ese material no estuviera recopilado para poder visualizarlo de una forma más detenida?

Pues bien, ha llegado el momento de recibir este maravilloso libro que incluye los dos volúmenes que se lanzaron en Estados Unidos por parte de la editorial Titan Books. En él podrás explorar la galaxia que abarca «The Mandalorian» y que expande lo que habíamos descubierto hasta ahora más allá de sus fronteras. Viaja a mundos asombrosos y descubre la historia del misterioso guerrero mandaloriano Din Djarin y el niño -ahora conocido como Grogu– en esta edición de lujo recopila las impresionantes ilustraciones de la primera temporada, mostrando los personajes, atuendos, criaturas, droides, villanos, soldados y entornos de esta nueva historia de «Star wars», entre otros muchos aspectos de la serie.

Como decíamos, está enfocada para seguidores de la saga centrada en la primera serie de televisión de acción real ambientada después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Sigue a Mando, este pistolero solitario, en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República y conoce todos sus detalles con «The Mandalorian: El arte en imágenes» a través de sus 192 páginas a todo color. ¡Qué ganas tenemos de descubrir su segundo volumen con las imágenes de la temporada dos!

«The Mandalorian: El arte en imágenes»

Titan Books · Planeta Cómic

31 de Marzo

Assassin’s creed: Forsaken

Si algo bueno nos deja la franquicia «Assassin’s creed» -aparte de sus excelentes videojuegos- es una buena ristra de novelas inspiradas en su universo que la editorial Minotauro se está encargando de publicar cuidadosamente en nuestro país de una forma más o menos regular. La última en llegar ha sido «Forsaken», un libro de 368 páginas escrito por el historiador Oliver Bowden, autor de otras entregas de la saga como «Brotherhood», «Renaissance», «Revelations».

Para esta nueva entrega de la saga interactiva de Ubisoft, el autor nos lleva a la Londres de 1735, en la que Haytham Kenway se ha convertido en un excelente espadachín que conoce como nadie el peso de la espada. Tras un terrible suceso donde su padre es asesinado y su hermana, secuestrada, Haytham deberá defender a los suyos de la única manera que sabe: Matando. Para ello, contará con la ayuda de un tutor que lo formará para convertirse en un asesino mortal. Deseoso de emprender su venganza, Haytham emprenderá un viaje que lo llevará hasta aquellos quienes acabaron con sus seres queridos. Desconfiando de todo y de lo que aprendió siendo niño, se verá inmerso en tramas de conspiración y traición al tiempo que se sumerge en la ancestral batalla entre asesinos y templarios.

Sin duda, es una lectura recomendada para todos los amantes de la saga «Assassin’s creed», que encontrarán en este libro más información sobre el protagonista -y antagonista- del videojuego «Assassin’s creed III», publicado originalmente en 2012, y para todos aquellos que sientan curiosidad por los episodios históricos de la época en la que están inspirados tanto el libro como el videojuego. ¡A leer!

«Assassin’s creed: Forsaken»

Oliver Bowden · Minotauro Games

27 de Enero