gameLover Xtra: 8 ideas gamer para estas Navidades - gameLover

Los grandes lanzamientos en videojuegos ya han llegado a su fin en este 2020, pero los gamers también somos amantes de un montón de franquicias relacionados con la cultura pop. Por eso hoy te traemos este especial gameLover Xtra en el que te sugerimos algunas ideas para ti o para los tuyos, para que disfrutéis junto a grandes iconos como Harry Potter o Super Mario o los legendarios personajes de «Fire emblem», pasando por la epicidad de la útima entrega de «Final fantasy» o por el maravilloso universo cinematográfico de Tolkien. ¿Cuál eliges?

Las trilogías de «El señor de los anillos» y «El hobbit» como nunca antes las has visto

La actual generación de consolas nos dejó títulos como «La Tierra Media: Sobras de Mordor» (2014) y «La Tierra Media: Sobras de guerra» (2017) y en 2021 nos llegará «El señor de los anillos: Gollum», la nueva aventura inspirada en el universo creado por Tolkien. Como puedes comprobar, y a pesar de que ya hace dos décadas del estreno de la primera de sus películas, sigue existiendo un gran interés por esta maravillosa franquicia, que sigue contando con una gran base de seguidores. Prueba de ello este par de ediciones coleccionista de sus películas, que llegan estas Navidades y que queremos mostrarte.

Si hay una trilogía mítica en la historia del cine esa es la de «El señor de los anillos» (2001-2003), que 10 años más tarde llegó acompañada por la adaptación cinematográfica de otra de las grandes obras de J.R.R. Tolkien, «El hobbit» (2012-2014), que también se dividió en otras 3 peliculas.

A lo largo de todos estos años hemos disfrutado de múltiples ediciones físicas de ambas franquicias, que nos han regalado horas y horas de entretenimiento en casa, pero ahora es el momento de recibir ambas, por primera vez en formato 4K Ultra HD y HDR en formato de lujo, convirtiéndose así en las ediciones más completas y poderosas publicadas hasta la fecha.

Su director, Peter Jackson, ha hecho siempre todo lo posible por ofrecérselas al público de la mejor manera y en esta ocasión se ha vuelto a implicar en el proceso de remasterización a 4K, que ha sido supervisado personalmente por él. Además, no solo nos encontramos sus versiones cinematográficas (las que pudimos disfrutar en el cine), sino también las versiones extendidas, por lo que nos encontramos con un total de 15 discos entre ambas ediciones, eso sí, sin los habituales discos de extras.

La trilogía de «El señor de los anillos» incluye «La comunidad del anillo» -ganadora de 4 premios Óscar- «Las dos torres» -ganadora de 2 premios Óscar- «El retorno del rey» -ganadora de 11 premios Óscar, como a la mejor película, mejor director y mejor guion adaptado-. Esta edición contiene 9 discos, ya que cada una de las versiones extendidas está dividida en dos discos, además de incluir las versiones cinematográficas. Cuentan con la tecnogía HDR (High Dynamic Range) implementada, que proporcionará un espectro de imagen digital mucho más amplio, ofreciendo unos colores más intensos, brillantes y realistas, que amplía la paleta de colores y el rango de contraste.

Luego está la trilogía de «El hobbit», que incluye «Un viaje inesperado», «La desolación de Smaug» y «La batalla de los cinco ejércitos» y, en esta ocasión en una edición de 6 discos (3 para las cinematográficas y otros 3 para las extendidas. También en HDR para una visualización óptima y con el audio en versión original (inglés) en Dolby Atmos-True HD y su doblaje al español en Dolby Digital 5.1, además de en otros idiomas en 5.1.

Como ya sabes, la tecnología Dolby Atmos está adaptada específicamente para reproducir en el ambiente doméstico y así poder trasladar y ubicar el audio en cualquier lugar de la habitación, incluyendo la parte superior, aunque requiere de un equipo especifico AV y de unos altavoces adicionales habilitados, el resultado es impactante para disfrutar de su banda sonora en una expericncia 100% cinematográfica. Eso sí, también es compatible con las configuraciones de audio y equipos domésticos tradicionales, si no dispones de un equipo más profesional.

Son dos ediciones excelentes, presentadas en una gran caja metálica con un diseño común exquisito y con unos compartimentos perfectos para guardar cada uno de los Steelbook de una forma segura, ya que no se tocan entre sí, evitando que se puedan rayar. El tamaño de cada edición es de 19,4 x 15,1 x 10,1 centímetros y cuentan con 21 horas y 27 minutos de duración -en el caso de «El señor de los anillos»– y de 16 horas y 46 minutos en el de «El hobbit». Un total de más de 38 horas de entretenimiento que te asegurarán volver a ver tu sagas de películas favoritas.

Se trata de una edición global, por eso los títulos de ambas cajas recopilatorias y de los Steelbooks están en inglés, pero no te preocupes, porque las serigrafías de cada disco aparecen en nuestro idioma y, por supuesto podrás disfrutar de todo este material tal y como viste por primera vez en el cine. Los coleccionistas se vuelven locos con ellas.

Trilogías de «El señor de los anillos» y «El hobbit»

New Line Cinema y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures / Warner Bros. Home Entertainment

3 de diciembre

Descubre el universo de «Final fantasy XV»

Del mundo del cine viajamos al de los artbooks, esas grandes obras de arte que nos muestran al detalle los entresijos de nuestros títítulos favoritos. Y en esta ocasión te mostramos uno muy especial, ya que la editorial holandesa Cook and Becker, a la que ya conocemos por crear imprescindibles como el libro de Sonic the hedgehog por su 25 aniversario, nos vuelve a deleitar con la reedición de otro de sus grandes clásicos.

Por todos es sabido que Square Enix es uno de los mayores desarrolladores y editores de videojuegos en todo el mundo y que, durante mucho tiempo, ha mantenido una influencia significativa en la cultura gamer. Solo tienes que recordar el éxito masivo de la franquicia «Final fantasy» para comprender cuánto abarca, con más de 135 millones de copias vendidas de todos sus títulos. Todos estos videojuegos y a través del compromiso del gran artista japonés Yoshitaka Amano -quien dio forma a su distinguido estilo- han conseguido hacer llegar la cultura y la estética japonesas a una gran audiencia global.

Ahora nos centramos en la última entrega de la franquicia para mostrarte este brutal libro, «The art and design of Final fantasy XV», con el arte y el diseño de este triple A, que abarca tanto la historia del exitoso videojuego como la de la película «Kingsglaive». Se trata de un libro de arte oficial que ha sido creado junto a miembros clave del equipo de arte del juego, que se han encargado de brindar información detallada sobre su visión del universo.

¿Qué puedes encontrarte en él? Pues una cuidada y detallada selección de arte, dibujos y diseños que cuentan la historia del reino de Lucis y que muestran el amor y la dedicación que su equipo invirtió en la creación del mundo de «Final fantasy XV». El arte que incluye abarca desde bocetos a lápiz hasta elaborados renders y pinturas digitales junto a obras de arte nunca vistas antes y capturas creadas específicamente para este libro de arte. Lo que encontrarás en su interior es el esmero de sus creadores por diseñar un mundo en el que sus diseñadores quisieron fusionar el realismo y la fantasía, además de llamar la atención sobre los vínculos emocionales de sus personajes.

El libro, de tapa dura, cuenta con 220 páginas impresas en papel fotográficos llenas de ilustraciones, bocetos e imágenes a todo color con textos en inglés y se presenta en un espectacular tamaño horizontal -mide 40 x 22,5 centímetros-. Si eres un fiel seguidor de la saga no puedes dejar pasar la oportunidad de tenerlo, ya que se agotó hace tiempo y gracias a la demanda de los fans se ha impreso una nueva edición.

«The art and design of Final fantasy XV»

Cook and Becker

1 de Diciembre

«Super Mario: Odyssey», «Cuphead» y «Fire emblem: Awakening» al descubierto

Pero no hace falta irse tan lejor para disfrutar del arte de los videojuegos, porque en nuestro país también existe una fuerte apuesta por traer todo este material de calidad para que podamos disfrutarlo en nuestro idioma. Y buena prueba de ello es Norma Editorial, que continúa lanzando grandes libros de arte y cómics como los que te mostramos a continuación. Prepárate porque lo que llega es de nivel superior.

Tres años han pasado ya desde el lanzamiento de uno de los mejores juegos de todo el catálogo de Nintendo Switch: «Super Mario: Odyssey». La versión original de su libro de arte se lanzó más adelante en japonés y en inglés y ahora ha llegado -¡por fin!- el momento de darle la bienvenida a nuestro país.

El aclamado juego de Nintendo aterriza con este libro de arte repleto de ilustraciones y bocetos del videojuego, en el que su director de desarrollo nos explica cómo se crearon los escenarios paso a paso. Pero eso no es todo, porque esá lleno de curiosidades, easter eggs y datos sobre todos los mundos que puedes recorrer junto a Mario en esta aventura.

También podrás encontrar el diseño de todos sus personajes, tanto los principales como los secundarios, además de los diseños y conceptos que no llegaron a pasar el corte y que finalmente no incluyeron en el juego. Y como colofón, un diagrama recopilando toda la historia de los videojuegos de Mario, mostrándonos cómo ha evolucionado desde el primer juego en 1985 hasta el Super Mario Odyssey. ¡No dejes pasar esta oportunidad de conocer todos los detalles de este famoso videojuego y hazte con este completo libro de arte!

El libro se presenta en una lujosa edición cartoné (tapa dura) con una elegante cubierta plástica transparente y cuenta con un enorme tamaño de 24,6 x 30,4 centímetros. Los textos, por supuesto, están en español, siempre respetando al máximo el formato del libro original. Una belleza para los incondicionales de Super Mario que te hará vibrar en cada una de sus 368 páginas.

«El arte de Super Mario: Odyssey»

Nintendo / Norma Editorial

11 de Diciembre

Otra de las franquicias gamer más demandadas en su catálogo es la de «Cuphead». Su videojuego, que ha funcionado muy bien gracias a su alto nivel artístico y a su exigente dificultad, ha visto recompensados sus esfuerzos con un libro de arte y un cómic con las aventuras inéditas de Cuphead y Mugman. Así que si quieres descubrir todos los secretos sobre la creación de este gran videojuego, que refleja la época dorada de la animación de la década de los años 30, este es tu libro.

«El arte de Cuphead» está formado por 264 páginas a color que contienen un montón de arte original que encantará a los más fans de la franquicia y de la animación clásica. Incluye ilustraciones detalladas y un vistazo entre bambalinas al desarrollo y al proceso de animación del videojuego, con cientos de ilustraciones exclusivas. Su tamaño es de 21,6 x 28 centímetros.

Como te contábamos, también recibimos la primera entrega de su cómic, «Cuphead: Lances cómicos y desatinos», que contiene 9 historias que involucran a los divertidos y entrañables personajes de las Islas Tintero, que se topan con apuros inesperados y viven aventuras emocionantes. Son los héroes indiscutibles de una serie de historias secundarias cortas pero maravillosas que reimaginan el mágico mundo de dibujos animados del videojuego. Este tebeo original incluye historias exclusivas dibujadas con el estilo de animación glorioso, premiado y de época de Cuphead t está escrito por Zack Keller e ilustrado a la perfección con el estilo de la década de 1930 por Shawn Dickinson. Se presenta con tapa rústica y con un tamaño de 15,2 x 22,9 centímetros en formato de 72 páginas a color.

«Cuphead: Lances cómicos y desatinos»

Zack Keller y Shawn Dickinson / Norma Editorial

11 de Diciembre

Y finalmente llegamos a la saga de videojuegos «Fire emblem», que nos presenta el libro de arte de una de sus entregas más gloriosas: «Awakening». Este es un volumen tan completo que nos muestra abosultamente todos los aspectos de uno de los juegos con más éxito para Nintendo 3DS.

«El arte de Fire emblem: Awakening» incluye ilustraciones y bocetos de todos los personajes de la saga, un ránking de popularidad de sus protagonistas, los diseños de todas sus armas y, además, recrea algunas historias animadas gracias a algunos de los diálogos que se han extraído directamente del videojuego.

Si eres fan de la sga no puedes perderte este libro de arte de 216 páginas, encuadernado en tapa dura y con un tamaño de 22,86 x 30,48 centímetros.

«Cuphead: Lances cómicos y desatinos»

Zack Keller y Shawn Dickinson / Norma Editorial

11 de Noviembre

Reinicia tu lectura con Harry Potter de la mejor manera

Otro de los grandes videojuegos que esperamos para este 2021 que ya llega es «Hogwart’s legacy», una nueva aventura original inspirada en el universo de magia de J.K. Rowling. Ya hemos podido ver un avance en su presentación y pinta muy bien, pero mientras llega aquí tenemos esta nueva edición de las aventuras de Harry Potter. «La piedra filosofal» recibe la esperadísima edición MinaLima vitaminada por este par de artistas que ya participaron en la creación de muchos de los objetos y entornos que disfrutamo en las ocho películas.

Sobre el argumento del libro, no hay mucho más que no sepamos o que podamos añadir sobre la primera aventura del mago más famoso Hogwarts. La historia comienza con un pequeño Harry Potter que aún vive en casa de sus tíos -la terrible familia Dursley- en el número 4 de Privet Drive, donde duerme en una alacena bajo la escalera y que con la edad de 11 años aún no ha tenido la oportunidad de celebrar su cumpleaños y la magia es algo totalmente desconocido para él… Una triste vida marcada por la muerte de sus padres hasta que llega la inesperada carta de Hogwarts, un misterioso colegio de magia y hechicería que marcará el curso de sus días. Es el inicio de una de las sagas más prolíficas de la historia de la literatura (y el cine), en el que conoceremos al joven mago mientras entabla amistades entrañables y se especializa en un deporte que los alumnos practican volando montados en escobas, el Quidditch. Descubrirá que la magia está en todas partes y, tal vez lo más importante, que el destino ha dispuesto para él un futuro maravilloso… siempre que sobreviva al terrible y maléfico obstáculo que se interpone en su camino, lord Voldemort.

Esta edición es muy especial, porque cada página es una pequeña aventura, una nueva forma de volver a revivir los sucesos de «La piedra filosofal» de una forma más divertida, que conseguirá que la lectura de los más jóvenes sea más amena gracias a sus nuevas ilustraciones interactivas, llenas de pop ups y juegos que afrontar.

El libro, recomendado para niños de 9 años en adelante, se presenta en una preciosa edición de tapa dura, con unos acabados impecables y con un tamaño de 16 x 23,5 centímetros. Consta de de 368 páginas y se presume como el inicio de una nueva colección de los libros de Harry Potter, la más completa y lujosa hasta la fecha. Con ilustraciones a todo color y originales sorpresas interactivas, esta magnífica edición del primer libro de la saga de Harry Potter, obra del prestigioso estudio MinaLima, cautivará a lectores de todas las edades.

«Harry Potter y la piedra filosofal»: MInaLima

J.K. Rowling / Salamandra

Noviembre

Esperamos que, con estas ocho ideas para regalar, te hayas podido inspirar para tus regalos de Navidad o Reyes y que hayas descubierto algunos de los artículos que te presentamos y que consideramos muy especiales por pertencer a grandes franquicias del entretenimiento. ¡Felices fiestas!

Share and Enjoy !