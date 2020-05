Así es la PS4 Pro edición especial y limitada de The Last of Us Parte II - gameLover

Dentro de apenas un mes tendremos entre nosotros, por fin – y después de varios retrasos – la ansiada segunda parte de The Last of Us. La gente de Sony consciente de que un mes da para mucho se está empeñando en recordarnos casi casi a diario que el juego está a punto de llegar a las tiendas.

Nos lo recuerda por ejemplo, gracias a una serie de vídeos que irán publicando, a lo largo de las distintas semanas, en el canal de YouTube oficial de PlayStation donde Neil Druckman – director del videojuego – y varios miembros importantes del desarrollo de The Last of Us: Parte II nos van contando distintos puntos del desarrollo, de la historia y de lo que nos podemos llegar a encontrar en el título. Todo ello, eso sí, libre completamente de spoilers.

Pero lo que puede llegar a alimentar nuestras ganas de romper el cerdito de los ahorros es, sin lugar a dudas, la edición especial de PlayStation 4 Pro que la gente de Sony lanzará al mercado, de forma limitada, el mismo día de lanzamiento de The Last Of Us: Parte II.

Se trata de un pack especial que incluye una PlayStation 4 Pro personalizada basada en el videojuego con un acabado mate y un grabado inspirado en el tatuaje que lleva Ellie durante la aventura. Pero no queda ahí la cosa ya que, esta edición especial y limitada incluirá un mando Dualshock 4 también limitado con un acabado mate Steel Black, con detalles en blanco y el logotipo de The Last of Us Parte II en el touchpad y el helecho de Ellie en la parte inferior derecha del mando. A su vez, esta edición incluirá una copia física del juego y un código de descarga que incluye, entre otras cosas, un tema dinámico y algunos avatares.

La gente de Sony ha aprovechado el comunicado de su blog oficial para anunciar el lanzamiento de unos auriculares Gold edición limitada del juego de Naughty Dog. Al igual que ocurre en la consola y en el mando, este dispositivo también vendrá con los colores representativos del juego con un acabado en mate Steel Black; con almohadillas interiores en color carmesí y una vez más, el emblemático tatuaje de Ellie y el logotipo del juego serigrafiado en los laterales.

Está claro que The Last of Us Parte II será, junto a la salida al mercado de las nuevas consolas, uno de los acontecimientos más importantes que nos tiene reservado el mundo de los videojuegos para este 2020. El 19 de junio de 2020, en exclusiva para PlayStation 4, tendremos, por fin, la segunda entrega de The Last of Us.

Share and Enjoy !