Estos son los juegos de PlayStation Plus de mayo - gameLover

Si hace unos días Microsoft nos anunció cuáles han sido los juegos elegidos para ofrecer, sin coste adicional, a sus suscriptores de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate durante el próximo mes de mayo Sony, por su parte, no se iba a quedar atrás y en el día de ayer hizo lo propio con «su gente»: Los suscriptores de PlayStation Plus.

Está claro que esto va por gustos pero viendo lo que se rumoreaba los días posteriores (véase: Dark Souls Remastered y Dying Light) el resultado final ha resultado ser mas bajonero que de costumbre. Y no es porque los juegos sean malos o juegos menores sino porque, una vez mas, los deseos de la gente siempre son mejores que la realidad.

Este mes tenemos «Farming Simulator 2019″ y «Cities Skylines». Evidentemente no son The Last of Us o God of War pero, si me preguntáis a mí, creo que pueden ser juegos casi infinitos si te lo montas bien y, ya que estamos viendo la luz en el final del túnel en lo que a cuarentenas se refiere, montarte una granja o una ciudad libre de Covid-19 puede ser un buen plan de aquí a que llegue la cuarta fase y definitiva de la desescalada.

Por su parte, y como ya nos tiene acostumbrada Sony en los últimos meses, por la parte de PlayStation Talents tenemos a «Treasure Rangers». Este titulo de plataformas en 3D viene del estudio vasco desarrollo de videojuegos independiente Relevo que lleva en la industria desde 2009.

Hoy se ha conocido también (supongo que debido a la iniciativa Play at Home) que la primera temporada al completo de «Hitman» está para descargar en la store de PlayStation 4 de forma completamente gratuita.

