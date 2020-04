NI PUBG logra salvar un insípido Stadia Conect - gameLover

Lo que en un principio apuntaba a la gran revolución de 2020, como era su proyecto basado en la nube «Google Stadia», en poco mas de 15 minutos de duración, Google demostró, en el día de ayer con un Stadia Connect, que el servicio ni está, ni se le espera.

La cosa pinta mal para la gente de Google cuando ni siquiera confían que ofrecer Stadia Pro a los usuarios que tengan una cuenta Gmail de forma gratuita durante un par de meses pueda ser el suficiente incentivo como para que la gente pruebe el servicio. En parte puede ser porque, a día de hoy, sigue sin haber gran catalogo y, puestos a soñar, todos teníamos depositadas ciertas esperanzas en esta suerte de Nintendo Direct pero de «Stadia» a la hora de ofrecernos excusas, en formas de videojuegos, para dar por fin el salto a un servicio en el que tuvimos nosotros, los usuarios, mas fe que la propia Google.

Los exclusivos que nos ofrecen a la hora de incentivarnos para adquirir el servicio no terminan de ser convincentes y se resumen en pequeños juegos indies sin demasiado protagonismo. El caso de Wave Break o Crayta parecen mas enfocados al fondo de armario de la Play Store‎ de Google que a un servicio que pretende competir de tú a tú con las grandes videoconsolas o proyectos basados en la nube mas o menos asentados como, por ejemplo, PlayStation Now o GeForce Now. Lo único que seguimos teniendo como grandes juegos en el catalogo de «Stadia» siguen siendo juegos que ya han salido al mercado como Zombie Army 4 que llegará a «Stadia» el próximo día 1 o, como hipotética sorpresa final, PUBG que ya se puede jugar de forma gratuita.

Todo ello son juegos que nos confirmaron pero, de cara al futuro, no parece que pinte mejor la cosa. Parece que tendremos que asumir que en «Stadia» todo llegará tarde y mal. Ni siquiera esa especie de acuerdo con EA parezca suficiente como para motivarnos de cara a los próximos meses. Star Wars Jedi: Fallen Order llegará a «Stadia» pero lo hará un año mas tarde que en el resto de plataformas, ni siquiera parece que tengan mucha esperanza en el FIFA que, sin especificar qué edición será, llegará al servicio de streaming de Google durante el otoño. Que digo yo que será la edición de 2021 y no la de 2020, no creo que la líen tanto.

De momento este «Stadia Conect» nos deja mas dudas que ganas al servicio. No nos queda otra que esperar al próximo, presumiblemente en verano, que lo hará con noticias de Orcs Must Die 3, que, o cambia mucho la cosa, el GOTY 2020 no será.

