Sony planea limitar las unidades de PlayStation 5 durante el primer año - gameLover

Parece increíble que, en pleno mes de abril, y con la hipotética salida al mercado de las nuevas consolas a finales de este mismo año, lo único que tengamos claro de PlayStation 5 es que será “la leche” de rápida y que tendrá un mando bicolor con tecnología háptica denominado DualSense.

A parte de la palabrería técnica con la que Cerny nos deleitó hace un mes (que debería convalidar media carrera de ingeniería), los únicos datos extra oficiales de la nueva consola de Sony vienen de la mano de, el ex de The Wall Street Journal, Takashi Mochizuki. Este señor parece que controla no solo información de PlayStation sino de toda la industria.

Para poneros un poco en contexto de quién demonios es este señor, deciros que, en su etapa en The Wall Street Journal, el señor Mochizuki fue el encargado de adelantar – en 2018 – que Nintendo estaba trabajando en una versión “mini” y una “pro” de la Switch. Por lo pronto, con la versión mini acertó y, si me preguntas a mí, a día de hoy, y viendo como los rumores están aumentando, yo no descartaría que la “versión potente” de Switch, no esté al caer.

El bueno de Takashi, por la parte de Sony, fue el encargado de filtrar/compartir aquel vídeo de los tiempos de carga de PlayStation 5 en comparación con PlayStation 4 en Marvel´s SpiderMan. Ahora Mochizuki ha fichado por Bloomberg y sigue ofreciendo detalles de la nueva generación de PlayStation. Hace unos meses adelantó que Sony estaba pensando en asumir perdidas ya que, ahora mismo, según este señor, el coste de fabricación de PlayStation 5 iba por los 450 dolares. No siendo suficiente con esto y señalando como fuente a “gente cercana a la compañía”, Takashi Mochizuki y Yuki Furukawa han publicado en Bloomberg que, el próximo lanzamiento al mercado de la nueva videoconsola de Sony podría llevarse a cabo con unidades limitadas reafirmándose en el precio del cacharro.

Según explican en Bloomberg, debido a las enormes exigencias (sobre todo en lo técnico) que tendrá PlayStation 5, puede resultar complicado ajustarse a un precio competitivo en el mercado. Es por esta razón por la cual el número de unidades de PS5 de salida será menor que las que Sony puso a la venta para PlayStation 4 en el marco de finales de 2020 a marzo de 2021. Teniendo en cuenta que, en esa horquilla temporal, PlayStation 4 vendió 7,5 millones de consolas y que, para PlayStation 5, prevén lanzar entre 5 y 6 millones de máquinas en ese mismo periodo, la falta de stock puede ser condicionante para que no puedan hacerse con la nueva videoconsola todos aquellos que lo deseen. En el mismo artículo hablan de que, para compensar esa falta de stock, la gente de Sony estaría planeando potenciar sus principales plataformas de fidelización como son PlayStation Plus y PlayStation Now para compensar, de ese modo, a los usuarios molestos con la falta de su videoconsola favorita. También, y esto ya es opinión personal, el potenciar esos dos servicios va de la mano con competir con la baza más importante que tiene la competencia: El GamePass.

Lo que está claro es que, esta decisión puede ser una navaja de doble filo para la gente de Sony. Por un lado, la impresión de cara a la gente de falta de stock puede condicionar que se venda más de lo que lo hubiera hecho en “condiciones normales”, incluso con un pequeño sobrecoste bajo la etiqueta de “Founders Edition”. Pero, por otro lado, viendo lo fuerte que está luchando Microsoft de cara a la próxima generación, el que haya pocas unidades de un producto, y las prisas por querer sacar a toda costa una maquina antes de que acabe el año, pueden jugar a favor de Series X y ganar la primera batalla de las ventas. Lo que está claro es que ninguna de las dos se baja del carro y, aunque cueste creerlo, en holidays 2020 tendremos, si el coronavirus lo permite, la nueva generación de videoconsolas.

Share and Enjoy !