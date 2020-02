La ESA se tropieza, el E3 se tambalea - gameLover

Después de unos meses bastantes convulsos y pocas esperanzas de cara al E3 2020, el pasado miércoles 12 de febrero la ESA (Entertainment Software Association), la asociación encargada de organizar la feria, volvió a intentar calmar las aguas y tranquilizar a la comunidad soltando, a través de un comunicado, ciertos detalles que, para ellos, puedan llegar a ayudar a recuperar la confianza de los usuarios que -y me incluyo- estamos más reticentes que de costumbre al evento celebrado anualmente en Los Ángeles.

El nuevo rumbo que la feria quiere dar distanciándose, cada vez más, de la prensa profesional para abrir las puertas al gran público parece ser que no termina de convencer demasiado a los peces gordos de la industria ya que, por hache o por be, Sony deja de asistir, por segundo año consecutivo, a un evento donde, según las últimas ediciones, parece que al menos, en cuestión de conferencias, tenía cogido el punto al asunto.

El sentido del espectáculo, lo bien que sabía vender sus productos y ¡Que demonios! Que las conferencias del E3 de Sony siempre han sido uno de los acontecimientos más importantes del año en el mundo del videojuego, hacen que no todo el mundo mire con los mismos ojos un evento que no hace otra cosa más que intentar dar una vuelta de tuerca a lo que todo el mundo conoce como “la fiesta de los videojuegos”. La imagen, para el gran público, de la feria ha quedado condicionada, principalmente, por la elección de Sony de, el año que presumiblemente sale su consola de nueva generación, prescindir de mostrar al gran público allí su nueva máquina.

Evidentemente la feria queda tocada y, antes de hundirse o hacer que cunda el pánico, tienen que intentar transmitir la sensación de tranquilidad, de tener las cosas controladas y, sobre todo que, aunque Sony se desvincule del evento, “el E3 vive, la lucha sigue”.

Y Geoff Keighley también se va

Ya resulta raro que la ESA mande un comunicado en menos de un año tranquilizando a las masas como el que mandó justo el mismo día en el cual Sony anunció que no asistiría a la feria pero, más raro es aún y sintomático de que algo no va bien que, después de una filtración en una prematura web oficial del evento donde se podía ver una lista de las compañías que tenían confirmada la asistencia a la feria donde, por cierto, no había ni rastro de Nintendo que mas tarde confirmó su asistencia, si a todo eso le sumamos las filtraciones del verano pasado donde se revelaban datos personales de unos 2000 asistentes a ediciones pasadas pues, realmente, estaban tardando “los peces gordos” de la industria en posicionarse al respecto.

El primero en hacerlo y, a mi gusto, el más gordo de los peces, ha sido Geoff Keighley que rápidamente, a través de Twitter anunció que, este año, no presentará el E3 Coliseum, un evento en el cual, el bueno de Geoff, entrevistaba a los desarrolladores de los juegos presentados en la feria profundizando un poco más en los títulos mostrados. Si me preguntáis a mí, no hay mal que por bien no venga, ya que el E3 Coliseum era un paripé soporífero y aburridísimo donde todo era tan protocolario que ni Keighley ni los entrevistados se salían ni un poco del guión lo que convertía a esas charlas de sofá en una nota de prensa muy larga y, por ende, un tostón insufrible.

Las palabras de Geoff Keighley para desvincularse del E3 de este año han sido: «Dado lo que se ha comunicado públicamente sobre los planes para el E3 2020, simplemente no me siento cómodo participando en el programa en este momento». A pesar de que, el mes pasado, la ESA prometiera mejorar la seguridad de su web alegando que “reconstruirán el sitio web del E3 con medidas de seguridad mejoradas y en capas desarrolladas por una empresa de ciberseguridad externa» pues la primera en la frente, ni un día han tardado en filtrarse los primeros datos de su web “ultra mega ciber protegida”.

¡Al loro, que no estamos tan mal! ¿O tal vez si?

Por esa razón la ESA decidió sacar otro comunicado (al quinto les dan premio) esta vez anunciando, de forma oficial, los asistentes al evento. La asociación anunció que, de cara al E3 2020, tienen confirmados a varias compañías entre las cuales se incluyen Xbox, Nintendo, Ubisoft, Bethesda Softworks, Sega, Capcom, Square Enix, Take-Two Interactive Software, Bandai Namco Entertainment America Inc. y Warner Bros. Games.

La sensación de inestabilidad que lleva, durante los últimos años, sacudiendo la feria mas importante de videojuegos del mundo no hace otra cosa mas que la de perder credibilidad de cara, a las compañías. Si esperas que las compañías depositen la confianza en tu evento, intenta transmitir buenas sensaciones al menos. Desgraciadamente parece que el E3 que tenemos ahora no es ni una sombra de lo que fue en su día. Quién sabe si estamos asistiendo al fin de La Electronic Entertainment Expo, de momento y, visto lo visto, me cuesta tenerle fe.