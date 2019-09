Celebra el Batman day con "Batman: Un héroe de videojuego" - gameLover

Y qué miedo afrontar algo así, ¿verdad? Ponerte manos a la obra con un personaje tan complejo y con una personalidad tan marcada como Batman no puede ser nada sencillo. Después de leerlo ya puedo afirmar que no lo fue, pero lo que ha conseguido José con esta publicación es digno de admiración. Un punto de vista diferente, una visión innovadora del héroe desde sus videojuegos. Y es que, a parte de sus cómics, estas tres últimas décadas nos han regalado unas cuantas películas magistrales (ya sabes a cuáles me refiero) y algunas series que han profundizado en el universo Batman, pero también un buen número de videojuegos que nos han permitido ponernos en la piel del hombre murciélago.

Y, ojo, no se deja ni uno por el camino. Es un gran trabajo de investigación y recopilación de datos propio del detective que nos ocupa. Un camino que nos presenta su propia conclusión y que tiene mucho que ver por el amor que siente cada uno de sus creadores por el videojuego en el que ha trabajado.