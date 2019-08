"El arte de Splatoon", la guerra de la tinta llega al papel - gameLover

El shooter de Nintendo recibe la adaptación a nuestro idioma de su libro de arte oficial.

¡Hola, gameLover! Por si no conoces Splatoon deja que te haga una breve introducción a este videojuego exclusivo de las plataformas Nintendo que recibió su primera entrega para Wii U en 2015 y que contó con una secuela para Nintendo Switch en 2017 (además de su Octo expansion, que llegó justo un año después). Es una franquicia que la compañía nipona se sacó de la manga para satisfacer a su público más jóven en lo que a shooters se refiere, representando un mundo protagonizado por chicos y chicas Inkling con la capacidad de convertirse en calamares que nadan en charcos de tinta de colores con el objetivo de que tu equipo cubra de pintura el mayor porcentaje de escenario antes de que finalice el tiempo establecido. La mecánica es sencilla, dominarla no tanto. ¡Pero es realmente frenético y adictivo!

Como toda franquicia de éxito, el juego nos ha dejado un buen número de merchandising, 16 figuras Amiibo, una serie de manga y también este libro de arte oficial que Norma Editorial ha adaptado perfectamente a nuestro idioma. Y es que la editorial se han hecho con los derechos en nuestro país para publicar la mencionada colección de manga, obra de Sankichi Hinodeya, y también este tremendo libro de arte oficial que nos ocupa hoy, un bicho a todo color que lanzó originalmente la editorial norteamericana Dark horse comics en colaboración con Nintendo. Nuestra adaptación, como siempre, respeta y refleja el material original traduciendo todos los textos a nuestra lengua. ¡Aquí está El arte de Splatoon!

Como suele ser habitual en este tipo de productos, nos encontramos con un ejemplar enorme, no solamente por sus 328 páginas, también por su tamaño (21,6 x 30,5 centímetros), lo que invita a disfrutar de él sobre una superficie estable y sin ningún tipo de prisa. ¿Qué nos podemos encontrar en él? Ilustraciones, mapas, artes conceptuales, guiones, bocetos, cómics… Todo lo que un fan de la saga necesita para seguir disfrutando de ella de una forma más visual.

El libro se divide en 5 secciones, cada una dedicada a los diferentes aspectos del universo Splatoon. La primera de ellas es «Arte», así que sus primeras 26 páginas del libro están repletas de ilustraciones dibujadas a manos que se complementan con renders 3D de materiales promocionales del juego. Una extraordinaria colección que sirve de introducción a todo lo que nos vamos a encontrar en este libro. Cada página que visites es una explosión de color para la vista.

«Seres vivos» es el segundo capítulo del libro, que está dedicado a sus personajes. Es un repaso en el que se analizan los hábitos de las distintas formas de vida de este mundo. 44 páginas que incluyen todo tipo de detalles de los principales protagonistas del juego: los chicos y chicas Inkling, las Calamarciñas, el capitán Jibión, Justino, Jairo, Némona y Omar, M. Duso, Adolfrito, Eri y los Octarianos, entre otros. Podrás disfrutar de cada personaje gracias a las anotaciones sobre sus vestimentas, sus expresiones faciales, las evoluciones de las transformaciones, sus ciclos de crecimiento… Detalles en los que tal vez no te habías fijado durante tus partidas y que aquí se muestran de forma minuciosa. Por cierto, especial mención a la sección «Documentos de investigación investigación biológica octariana» (17 páginas), un archivo clandestino en el que podrás ver diseños de los vehículos y armas desde un montón de perspepectivas, incluyendo explicaciones sobre su funcionamiento mediante el uso de bocetos.

Las siguientes 50 páginas proporcionan todo un compendio de las «Armas e indumentarias» de los Inklings, que siempre van a la última en cuanto a equipación se refiere. Podrás revisar cada una de las armas principales, secundarias y especiales presentadas en una excelente galería de arte. En lo que respecta a la indumentarias vas a alucinar con todo los detalles cosméticos de estas apasionantes criaturas: gorros, gorras, viseras, sombreros, cascos, lentillas de colores, gafas, auriculares, visores, máscaras, cintas para el pelo, uniformes, delantales, camisetas, camisas, sudaderas, cazadoras, chalecos, anoraks, armaduras y por supuesto, todo tipo de calzado… La lista de accesorios es prácticamente inabarcable y aún así cuentan con este apartado especial para ellos, donde se recogen al detalle. ¡Es impresionante!

La que llega ahora siempre es mi parte favorita en cualquier libro de arte, la dedicada a los mapas. En este caso recibe el nombre de «Mundo» y es la segunda sección más grande del libro -consta de 94 páginas- y está centrada en mostrar cada uno de los escenarios y los detalles que estos encierran. Visitaremos de nuevo Distrito Pulpo, Mina costera, Parque Lubina, Parque Viaducto, Jardín Botánico, Torres Merluza, Campamento Arowana y Puerto Jurel desde otro punto de vista. Es una mirada exhaustiva que, con la ayuda de artes conceptuales y bocetos detallados, explica todos los elementos que componen y caracteriza cada área, incluso de los que parece que no pintan mucho. Es muy interesante comprobar cómo funciona cada tipo de superficie y cómo la tinta actúa en ella. Además, podremos consultar la colección de pergaminos y grafitis e incluso los elementos que forman parte del diseño de la IU (incluyendo los iconos, los motivos o la tipografía del juego).

Ahora sí, llegamos a la parte más extensa del libro, los «Extras» (97 páginas). Aquí te vas a poder encontrar de todo: Desde los guiones de continuidad (que pertenecen al modo historia del juego), los vídeos promocionales, detalles de cómo se compartieron los materiales exclusivos en las redes sociales del juego (Twitter y Tumblr), más y más bocetos de personajes y elementos, y -esto también me ha gustado mucho- un primer vistazo a las viñetas del manga, con un diseño muy primitivo, además de cómics con historias de 4 viñetas.

Y como habrás podido comprobar todo el material al que me he referido pertenece al primer juego, el de Wii U. Al principio pensaba que el libro abarcaba ambos juegos, pero resulta que hay tanto material que ha dado para una segunda entrega, The art of Splatoon 2, que abarcará todo lo relacionado con su segunda entrega y que se lanzará en noviembre fuera de nuestras fronteras. Ojalá podamos verlo pronto en nuestro país (guiño,guiño, codazo, codazo). Mientras vamos a encontrar un pequeño adelanto de 6 páginas, aunque te aseguro que con todo el material que incluye esta publicación vas a tener más que suficiente mientras esperas.

El arte de Splatoon me ha parecido el perfecto resumen visual de una de las IPs más populares de Nintendo. El fan de la saga se dará por satisfecho con la abrumadora cantidad de material y por la calidad de impresión del libro, que llega con encuadernación cartoné.

La tinta es la absoluta protagonista en cada una de sus 328 páginas, con cientos de ilustraciones, dibujos y bocetos. Sin dejar de lado toda la información que aporta y que ayuda a entender cada una de las mecánicas del juego. Redescubrirás la saga Splatoon desde otro punto de vista, uno en el que podrás pararte a observar cada uno de los detalles del juego.

Lo dicho, es una oportunidad perfecta para conocer la saga mejor si no has tenido mucho contacto con ella y un must si te apasiona el universo Splatoon. Y gracias a Norma Editorial por confiar en el éxito de la franquicia en nuestro país y traernos tantas cosas bonitas para poder disfrutar.

El arte de Splatoon | Norma Editorial | 328 páginas