PlayStation Now ya está aquí - gameLover

Desde hoy ya puedes acceder a su librería de más de 600 juegos de PS4, PS3 y PS2 y jugar con ellos en streaming.

¡Buenos días, gameLover! Hoy amanecemos con una gran noticia: El servicio PlayStation Now ya está disponible en nuestro país. ¿Que no sabes en qué consiste? No te preocupes, porque en este artículo vamos a sacarte de dudas.

Para empezar hay que aclarar que PlayStation Now es un servicio de suscripción que te permite jugar vía streaming a cualquiera de los más de 600 títulos disponibles, una gran selección de videojuegos del catálogo de PS4, PS3 y PS2. Podrás hacerlo desde tu consola PS4 o PS4 Pro y también a través de un PC con Windows (sí, lo siento, aún no existe soporte para Mac).

Es cierto que inicialmente el servicio era compatible con otros dispositivos de la compañía como PS3, PS Vita o PlayStation TV (incluso con algunos televisores Sony Bravia y dispositivos de otras marcas), pero estas “antiguas” consolas ya no se fabrican y eso ha provocado que su soporte quede descontinuado en estas plataformas para centrar su uso en PS4 y PC. Pero dejemos lo que era, vamos a descubrir el presente de PlayStation Now…

El servicio llegó hace ya algunos años a otras regiones como Estados Unidos, algunos países de Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Austria, Luxemburgo e Irlanda) y Japón. Hemos tenido que esperar mucho tiempo hasta poder disfrutarlo aquí, pero ahora es el turno de España y de los jugadores de Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, que desde hoy también pueden acceder al servicio.

El servicio de suscripción te permite jugar en streaming -de forma instantánea y sin necesidad de tener el juego físicamente o descargado previamente- con todo el catálogo disponible, que crece mes a mes. Alternativamente también te permite descargar los juegos de PS4 y PS2 directamente a tu consola PS4 para que puedas jugar sin conexión y a la resolución nativa del título. ¿Y qué es lo que necesitas para jugar? Pues se recomienda una conexión a internet de 5 Mbps como mínimo, algo completamente asequible en cualquier hogar de nuestro país.

Un catálogo de más de 600 juegos de PS4, PS4 y PS2

La lista de juegos es impresionante. Te va a pasar como en Netflix, que entras y no sabes por dónde empezar… Encontrarás un un amplio y variado catálogo, con los grandes exclusivos de PlayStation y videojuegos de cualquier género: carreras, lucha, shooters, indies, RPGs, juegos para toda la familia.

Recientemente se han añadido títulos como Prey, For honor, Mafia III o DiRT 4 y también encontrarás grandes clásicos como Mortal Kombat X, Bloodborne, The last of us o God of war III: Remastered, o experiencias para todos los públicos como LEGO Batman 3: Más allá de Gotham, Ratchet & Clank: All 4 one o Sonic: Generations. Por cierto, si quieres consultar la lista completa de juegos, puedes hacerlo en este enlace.

¿Qué necesito para jugar con PlayStation Now?

Si quieres utilizarlo en PS4 solo necesitas tu cuenta PlayStation Network, una suscripción PlayStation Now activa y una conexión a internet recomendada con un mínimo de 5 Mbps. En el caso de utilizar un PC, podrás utilizar tu DualShock 4 (que podrás utilizar con su cable USB u opcionalmente con el Adaptador inalámbrico USB DUALSHOCK 4.

Yo suelo utilizar el remote play con mi PS4 y desde un iMac (con el adaptador inalámbrico) y funciona de maravilla.

¿Qué opciones tengo para suscribirme?

PlayStation Now cuenta con dos tipos de suscripciones, un modelo mensual y un modelo anual. Al igual que con PlayStation Plus, la suscripción anual conlleva un ahorro, en este caso de más de un 50% y así es como quedan los precios:

Prueba gratuita (7 días)

Suscripción mensual (30 días): 19,99 euros

Suscripción anual (365 días): 99,99 euros

El servicio no tiene una permanencia, más allá del periodo por el que te hayas decantado, por lo que una vez finalizada tu suscripción podrás darte de baja si no deseas seguir utilizándolo

¿Quieres ser de los primeros en probar PlayStation Now?

¡Participa en nuestro concurso! En gameLover, videojuegos en COPE.es, tenemos un starter pack de PlayStation Now que incluye un mando Dualshock 4, un Adaptador inalámbrico USB Dualshock 4 y una suscripción anual a PlayStation Now.

Para participar solo tienes que darle al “me gusta”, retuitear este tuit… [CÓDIGO EMED TUIT] [CÓDIGO EMED TUIT] …y enviarnos un correo a gamelover@cope.es con tu nombre, apellidos, ciudad, teléfono y tu usuario de Twitter.

De entre todos los correos elegiremos uno al azar que se llevará este starter pack de PlayStation Now. ¡Mucha suerte!