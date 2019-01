Console wars, las trifulcas de los 90 entre SEGA y Nintendo - gameLover

200 entrevistas y más de tres años de conversaciones con Tom Kalinske narran la batalla que definió una generación.

¡Hola, gameLover! Hace tiempo que andaba buscando un libro interesante con el que entretenerme. No soy muy de leer, la verdad, no soy de libros muy tochos. Pero tenía ganas de enfrentarme a alguno de temática conocida y que supiera que iba a interesarme. Vamos, leer sobre seguro. Así que me no pude evitar fijarme en Console wars. Todo el mundo (de mi entorno) estaba hablando de él… que si los 90, que si SEGA, que si Nintendo, que quién ganó la batalla… En fin, yo viví esa época y tenía ganar de revivirla desde un punto de vista imparcial y bien documentado.

Ya sabes, por aquel entonces o eras de SEGA o de Nintendo. Yo era de SEGA, ya te lo conté hace unos meses, poseedor de una emblemática Mega drive cuando el resto de chicos de mi clase (y no excluyo a las chicas, es que ninguna tenía consola) eran de Super Nintendo. A ver quién se atrevía a ir ahí a presumir de Sonic, de Alex Kidd o de Aladdin, si todos estaban encantados con su Super Mario, su Donkey Kong o su Mega Man. Yo era la minoría, pero podía comprobar cómo mi situación se repetía allá donde SEGA o Nintendo estuvieran, como por ejemplo, en las revistas especializadas de nuestro país. Con esas agresivas campañas de venta, intentando convencer al consumidor para comprar la mejor consola de aquella generación.

A su vez, esa situación se repetía fuera, en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos o Japón. Y de todo esto va el libro que hoy nos ocupa. Uno que me ha llevado un tiempo leer, no porque no sea interesante -que lo es y mucho- sino porque soy más bien lento leyendo. Pero su historia me ha enganchado lo suficiente como para que hoy le dedique un apartado especial en gameLover. ¿Quieres saber de qué va todo esto?

No hace falta andarnos con rodeos, este es el libro sobre la guerra de SEGA y Nintendo. Una novela que presenta la extended version de un pique de los gordos y que sirve para entender la historia del videojuegoe en los 90, que basa sus cimientos en las más de 200 entrevistas que su autor, Blake J. Harris, mantuvo con miembros de ambas compañías en aquella época. Aunque el libro está centrado en la figura de Tom Kalinske, expresidente de SEGA of America, que ha aportado su punto de vista y experiencia en todo este asunto.

Una historia de aciertos y errores entre dos de las compañías más importantes del sector, que eran como la noche y el día. Mientras que Nintendo basaba su estrategia en la experiencia y en la paciencia, SEGA tiró de marketing en un escenario en el que Nintendo copaba el 90% de las ventas en Estados Unidos. Una etapa enmarcada entre los años 1990 y 1996, en los que las decisiones de Tom Kalinske llevaron a SEGA a encabezar el mercado norteamericano.

Hasta entonces, Nintendo copaba la industria del videojuego y Kalinske, que había aceptado su puesto como un gran reto, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para cambiar este panorama. Una guerra que dejó a muchos enemigos por el camino, un enfrentamiento corporativo encarnizado, implacable y altamente rentable que acabó provocando una guerra mundial en el mundo de los videojuegos. Ya sabes, como comentaba al principio, o eras de SEGA o de Nintendo, y esta pasión individual por ambas compañías se reflejaba en los salones de nuestras casas y en los patios de nuestros colegios. Era un conflicto que enfrentó a hermanos contra hermanos, a niños contra adultos, a Sonic contra Mario y Estados Unidos contra Japón.

La batalla que definió a una generación

Si te gusta la lectura sobre videojuegos estás de enhorabuena. Como he comentado en anteriores ocasiones, estamos disfrutando de un gran momento para la lectura de nuestra temática favorita en nuestro país, con excelentes adaptaciones que llegan desde fuera de nuestras fronteras -como es el caso que nos ocupa- y también con un gran número de autores españoles que nos sorprenden con auténticas obras maestras made in Spain y que cuentan con el apoyo de editoriales como Héroes de papel.

Console wars es una novela que cuenta con una historia amena y un excelente desarrollo comprimidos en 576 páginas. La historia es la que casi todos conocemos, pero se basa en personas con nombres y apellidos, que profundiza y sorprende -aun conociendo cómo termina-, con un autor que pone el foco en los guerreros, las estrategias y las batallas y explora cómo ambas compañías transformaron la cultura pop para siempre. Es un ejercicio periodístico colosal en el que todo amante de los videojuegos debe de profundizar, convirtiéndose en un imprescindible de nuestra biblioteca.

Por cierto, Blake J. Harris está de enhorabuena porque Console wars está siendo adaptada a la televisión en formato miniserie (además de en un documental). En ella participa Seth Rogen , que se encarga del prólogo de su libro, y Jordan Vogt-Roberts, director inmerso en el rodaje de la futura adaptación al cine de Metal gear: Solid. ¡Creo que puede salir otra buena obra de aquí!

Por cierto, si te pica el gusanillo y te ayuda a que finalmente quieras leerte el libro, aquí puedes leer un extracto para animarte. ¡Espero que te guste como me ha gustado a mí!

Console wars es un libro publicado en España por Héroes de papel escrito por Blake J. Harris y editado en castellano por Héroes de Papel.