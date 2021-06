E3 2021: Nintendo presenta una gran variedad de novedades en su Nintendo Direct del E3 2021 - Frikipandi

Nintendo presenta una gran variedad de novedades en su Nintendo Direct del E3 2021 Metroid Dread, WarioWare: Get It Together!, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Shin Megami Tensei V y la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild son algunos de los juegos que llegarán a Nintendo Switch En la presentación Nintendo …

