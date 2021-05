Consigue una tripa plana en 4 pasos - EAT & FIT

Dicen que somos lo que comemos. Es cierto. Una nutrición inteligente puede transformar tu aspecto, tu salud y tu calidad de vida. ¡¡Y no tiene que ser aburrido!! Podemos comer sano, natural y muy rico. No hace falta sufrir ni apuntarse a milagros. Existen mil trucos, ¡y no son de magia! La esencia está en tener ideas claras y organizarse. Día a día. Y mover un poco el cuerpo, claro está. Tampoco nos tenemos que apuntar a un maratón cada semana. De todo esto vamos a hablar en este blog. Un blog pensado especialmente para ti, que si lo sigues, podrá transformar tu vida, te lo advierto. El camino puede parecer siempre el mismo; lo que tiene de especial es con quién lo transitas. Me llamo Carla Sánchez Zurdo, soy nutricionista y entrenadora personal. Dirijo Boostconcept.