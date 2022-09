La crisis energética también tendrá sus consecuencias en el mundo del deporte - Derosca

Con la crisis que estamos sufriendo está claro que dentro de un contexto energético muy tenso en Europa, todos los países de la zona Euro están implementando planes de restricción para limitar el consumo de energía. Al igual que en Francia, el gobierno alemán anunció por decreto esta semana un amplio plan de ahorro destinado en particular a reducir el consumo de energía por la noche desde las 22,00 horas hasta las 16,00 horas del día siguiente. Entre las diversas medidas incluidas en el decreto del gobierno, la reducción de energía lumínica.

Los líderes de la mejor liga del mundo, la Bundesliga, se han asustado por su estrategia de marketing y los ingresos publicitarios. En un principio el anuncio oficial no había especificado con precisión el marco de las limitaciones lumínicas. Se trataba principalmente de iluminación exterior, pero la confusión aún reina en Alemania. Todas las ligas deportivas profesionales se han unido para aclarar el asunto y asegurar que no deberían tener que apagar su principal fuente de ingresos que son las vallas publicitarias colocadas en el borde del campo de los partidos del campeonato que podrían quedar prohibidas. El decreto en vigencia textualmente especifica que queda prohibido el funcionamiento de los sistemas publicitarios luminosos o emisores de luz desde las 22,00 horas hasta las 16,00 horas del día siguiente. Existe una excepción que no se aplica al deporte. Esto no se aplica si la iluminación es necesaria para mantener la seguridad del tráfico o para evitar otros peligros y no puede ser reemplazada por otras medidas a corto plazo.

Respecto a lo que se propone en Francia, por el momento no se ha hecho ningún anuncio en ese sentido salvo que la ministra de Deportes, Amélie Oudea Castera, ha mencionado que en el marco del plan de sobriedad propuesto por el gobierno que el mundo del deporte apoya iniciativas de reducción de energía. Incluso ya se han hecho algunos compromisos por parte del mundo del deporte profesional, como ha manifestado la ministra, explicando que el deporte profesional ya apuesta por bajar la calefacción y el aire acondicionado en las instalaciones de los clubes, zonas de hostelería y centros de entrenamiento. Durante el pasado mes de Julio, la ministra había puesto sobre la mesa de debate la posibilidad de cancelar en invierno los partidos profesionales que se disputaban por la tarde en aras del ahorro de iluminación.

Por el lado del transporte, ya se han tomado varias medidas. Los ministerios de Deporte y Transición Ecológica anunciaron en particular que los clubes profesionales iban a dirigirse a las comunidades para avanzar hacia el transporte público gratuito los días de partido, así como iniciar la instalación de estacionamientos para bicicletas cerca de los recintos deportivos. Las federaciones deportivas también está previsto que van a poner en marcha una acción destinada a fomentar el uso compartido del coche y concienciar sobre la bicicleta para viajes de menos de 5 km por motivos energéticos y de salud pública.

