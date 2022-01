Los Hispanos ante Suecia por la Triple Corona y a convertirse en LEYENDA - Derosca

La Selección Española esta tarde jugará la Final del Europeo 2022 ante Suecia, un rival al que ya se enfrentó en la Fase Preliminar y le derrotó por 32 – 28. Desde luego el encuentro va a ser muy distinto al vivido hace unos días en Bratislava. El partido España – Suecia se juega en el Budapest Arena ante 22.00 espectadores y será dirigido por los colegiados alemanes Schulze y Tönnies.

Los Hispanos son los actuales Bicampeones de Europa, van a jugar la Cuarta Final consecutiva de en Europeo desde 2016 y este es un equipo de LEYENDA al que, permítanme decir, no se le reconoce el mérito que tienen con todo lo logrado. Han jugado entre otras cosas Siete Finales Europeas y de momento tienen de las 15 Ediciones disputadas 8 medallas, 2 de Oro, 4 de Plata y 2 de Bronce.

Es un partido independiente de todos los demás que se han disputados. Llega después de un trayecto muy largo de nuestra selección en donde el equipo ha sabido sobrevivir a las situaciones complicadas, los resultados que se han puesto difíciles y al final ha llegado donde se quería. La final son sesenta minutos de juego, se tienen que vivir intensamente desde el primer minuto y sabiendo que se tiene que jugar bien para ganar. El único gran pero que le pongo al partido ante Suecia y que no me gusta es una de las reglas no escritas pero en boca de todos que dice que si te has cruzado con un equipo durante el campeonato y le has ganado, normalmente eres derrotado si hay un segundo partido.

Los equipos nunca son los mismos desde que comienza hasta que finaliza la competición. Los partidos todos son diferentes. Suecia es un gran equipo construido desde hace tiempo que ha tenido grandes resultados y que es la actual subcampeona dl mundo. Va a ser una final donde no existen favoritos y que el que tenga capacidad de jugar bien y superar las emociones de cada momento que se produzcan en el campo será capaz de ganar.

Nuestro punto fuerte para ganar a Suecia será el trabajo defensivo, capacidad de sufrimiento en defensa, recuperar balones, intentar poder salir al contraataque y evitar las pérdidas de balón ya que ellos son un equipo muy rápido con extremos que salen incluso antes de la propia finalización y que por lo tanta se tiene que controlar mucho esa faceta. Suecia es un equipo que tienen muy buenos, extremos una buena primera línea y sobretodo muy buena defensa.

Los Hispanos esta tarde van a intentar logar la victoria y conseguir el Tricampeonato, es decir, la Tercera Corona Europea consecutiva que sólo, curiosamente, la ha logrado en su momento Suecia (1998,2000 y 2002) y que es curiosamente su rival en la gran Final y lo que son las cosas de la vida Suecia es el único que podría evitar mañana la gran hazaña. Los Hispanos van a construir su propia historia como hasta ahora y de ganar la Triple Corona esta tarde serán toda una LEYENDA en el balonmano mundial.

