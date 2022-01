Se pierde ante Noruega pero Hispanos tienen el AS en la manga de Polonia para estar en Semifinales - Derosca

Llegó el día en que la Selección Española tenía que perder su primer partido en el Europeo 2022 y tras 17 partidos invictos de manera consecutiva, todo un récord, en unos Europeos después de cuatro años. España 23 – Noruega 27 (11 – 14 al descanso). España todavía depende de sí misma para estar presente en la Semifinales de Budapest.

Ante Noruega ha sido un partido que se veía venir minuto a minuto que España iba a perder el partido. Muchas cosa iban pasando y ninguna buena favorable a los nuestros. Los nórdicos tenían la consigna de desactivar a toda costa la creación de juego de España y si a eso le sumamos hasta el límite tan amplio que le permitieron los árbitros de montenegro.

Reconociendo que Noruega ha sido mejor que España no nos podemos olvidar que también han existido un compendio de circunstancias negativas como las paradas de los porteros, los rebotes, los postes, la actuación arbitral, la mala suerte, que España no encontró en ningún momento su juego y los noruegos se encontraban muy cómodos amén de los desajustes defensivos y los errores de lanzamiento. En definitiva estaba muy claro que no era el día de los Hispanos.

Las posibilidades de España para entrar en las Semifinales siguen intactas. Se podía perder un partido y ese era ante Noruega. todos los equipos, salvo Dinamarca, ya han perdido como poco un partido en el Europeo 2022. La verdad es que la primera ocasión para clasificarse ha pasado de largo pero a los Hispanos todavía les queda un AS en la manga y es el partido ante Polonia. España necesita un punto frente a Polonia para clasificarse matemáticamente para las Semifinales y luego esperar que suceda en el encuentro que enfrentará a Noruega y Suecia para ver si se pasa como primera o segunda de grupo pensando en los cruces de Semifinales

La primera gran cita de los Hispanos es el Martes, a partir de las 15,30 horas, ante Polonia. Sólo nos vale puntuar para estar en Budapest jugando las Semifinales tan deseadas.

La Clasificación del Grupo II está de la siguiente manera tras la Tercera Jornada de la Fase Principal. 1º.- Noruega con 6 puntos, 2º.- Suecia con 6 puntos; 3º.- España con 6 puntos; 4.- Alemania con 2 puntos; 5º.- Rusia con 2 puntos y 6º.- Polonia con 0 puntos.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope

Share and Enjoy !