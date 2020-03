Elecciones a la Presidencia de ASOBAL: División y caos Total - Derosca

La semana pasada en el programa «Derosca» os comentaban “Mis Pajaritos” que en el proceso electoral a la Presidencia de ASOBAL estaban pasando cosas muy raras y muy extrañas que ya os explicarían la próxima semana. Pues bien, parece ser que el Presidente de ASOBAL presentó su dimisión a mediados del pasado mes de Febrero y que dicha dimisión sólo se puso en conocimiento de los Miembros de la Comisión Delegada de ASOBAL y no del resto de clubes que la componen.

Cuando se ha conocido la noticia de la dimisión los clubes han pedido explicaciones y el Presidente en Funciones de ASOBAL, D.Francisco Pérez Jiménez (Representante del Angél Ximénez Avia Puente Genil) le ha dicho a los clubes que ha sido un error por parte de la oficina de ASOBAL. Lo que si es cierto, no sólo no se ha comunicado a los clubes, ni se ha emitido una nota de prensa, ni se ha comunicado a ningún organismo oficial. Parece ser que no es casualidad tanto olvido sino que tenerlo en silencio es algo extraño.

Parece ser que algunos clubes ante una posible sorpresa el próximo 7 de Marzo, fecha para la votación de Elección Pte. ASOBAL, ante alguna maniobra extraña del Censo Electoral han pedido dicho Censo Electoral, hace ya bastantes días, y a fecha de hoy no les ha sido remitido, lo cual también extraña mucho dado que el Censo Electoral tiene que ser público.

El CSD es consciente de todo esto que está pasando y están pendientes de lo que pueda suceder hasta el próximo 7 de Marzo por si tienen que intervenir para garantizar un proceso electoral correcto y democrático.

Por su parte la RFEBM ha puesto en manos de su servicio jurídico, para que en caso que se detecten anomalías en el proceso electoral, estudien la posibilidad de no reconocer el resultado de las Elecciones, rescindir el Convenio con ASOBAL y recuperar las competencias.

Por otro lado, por lo visto un club muy muy importante de la élite de ASOBAL ha consultado con la LFP el contrato con ASOBAL, para ver en qué situación quedaría el contrato suscrito con ASOBAL, por lo derechos audiovisuales, si tras el resultado de las Elecciones a la Presidencia de ASOBAL ese club y posiblemente acompañado de otros clubes decidieran abandonar la ASOBAL. Parece ser que la LFP no ha contestado de momento pero han manifestado su preocupación por este asunto y están siguiendo muy atentamente al resultado de estas elecciones. ¡ATENTOS!