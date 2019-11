Composición Bombos Sorteo Fase Grupos Copa EHF Masculina 2019-20 - Derosca

La Federación Europea de Balonmano (EHF) ha hecho pública la composición de los Bombos con los equipos que van a participar en la Fase de Grupos de la Copa EHF. Una última antes de la nueva fórmula en el año 2020 con la Liga Europea de Balonmano. El sorteo tendrá lugar en la propia sede de la EHF, en Viena, pasado mañana Jueves 28 de Noviembre a las 11,00 horas.

De acuerdo con la reglamentación los equipos del mismo país no pueden jugar en el mismo grupo. Tras la clasificación de todos los equipos se puede apreciar que habrá ocho países representados por sus equipos en la Fase de Grupos y de los cuáles cuatro de ellos con más de un equipo en el bombo. Países como Alemania con 4 clubes, España y Francia tienen tres equipos cada uno y Dinamarca tiene dos clubes. Los cuatro conjuntos germanos son Melsungen, Magdeburg, Rhein-Neckar Löwen y Füchse Berlin. Pos su parte los equipos españoles son Liberbank Cuenca (Bombo Nº2), Abanca Ademar León y BM.Logroño (Bombo Nº4).

La composición de los Bombos para el sorteo de la Fase de Grupos Copa EHF Masculina 2019-20 queda de la siguiente manera:

Bombo Nº 1

PAUC Handball (FRA)

SC Magdeburg (GER)

Rhein-Neckar Löwen (GER)

MT Melsungen (GER)

Bombo Nº 2

Bjerringbro-Silkeborg (DEN)

Liberbank Cuenca (ESP)

HBC Nantes (FRA)

Grundfos Tatabanya KC (HUN)

Bombo Nº 3

USAM Nimes Gard (FRA)

Füchse Berlin (GER)

KPR Gwardia Opole (POL)

RK Gorenje Velenje (SLO)

Bombo Nº 4

TTH Holstebro (DEN)

Abanca Ademar Leon (ESP)

BM Logroño (ESP)

SL Benfica (POR)

La primera jornada de la Fase de Grupos está prevista que se juegue los días 8 y 9 de Febrero y la última jornada se disputará los días 28 y 29 de Marzo.

Por cierto me dicen “Mis Pajaritos” que tras la presentación de «Las Guerreras» la semana pasada en el COE, antes de partir al Mundial 2019 en Japón, posteriormente se trasladaron a un famoso restaurante de Madrid cercano a la Plaza de Castilla para celebrar una comida a la cual asistieron, según me cuentan, parece ser unos 100 invitados. !Vamos como para una boda¡ Las chicas se merecen TODO pero creo que allí estuvieron demasiados comensales que aparentemente no pintaban nada. Bueno sí, los palmeros de turno.