David Pisonero cesado como entrenador del Vardar - Derosca

La derrota del Vardar el pasado sábado en la Champions League le ha pasado factura a su técnico David Pisonero. El actula Campeón de la Champions, el Vardar Skopje, perdió nada más y nada menos que por 11 goles de diferencia (20 – 31) y eso ha enfadado y de qué manera a su Presidente Sergej Samsonenko. Un enfado que ha llevado al dueño del club a cesar al entrenador español David Pisonero quien llegó el pasado verano y colocar en su lugar al veterano Eduard Koksharov.

Recordemos que Eduard Koksharov es el entrenador nacional del equipo de Rusia y que ya ocupaba las funciones de Director Deportivo en la actualidad en el Vardar. El propio Koksharov ha comentado que la decisión ha sido tomada por el Presidente del club después del partido contra Kiel. No se puede cambiar nada en tan poco tiempo, no debemos romper y nada más que trabajar en continuidad. Koksharov. También reconoce que dirigirá el equipo hasta que se encuentre un nuevo entrenador que eso puede ser para los próximos meses, tal vez hasta el final de la temporada. También seguirá siendo Director Deportivo. La carga de trabajo aumentará pero lo acepta y no hay otra solución.

David Pisonero había llegado al Vardar el pasado sus maletas me de Julio para reemplazar a Roberto García Parrondo. En su haber Pisonero contaba con tres victorias en cuatro partidos de la Champions League y un récord idéntico en la Liga SEHA, los resultados del ex entrenador del AT.Valladolid han estado lejos de ser malos. Pero Samsonenko vio en la gran derrota ante el Kiel una razón suficiente para cesarle.

Por lo tanto David Pisonero se convierte en el primer entrenador español que es despedido en la historia de Vardar Skopje tras la segunda derrota más grande en su casa en la historia del club en competiciones europeas desde 1995. Parece ser que Pisonero se quedará en el club como segundo entrenador del equipo.