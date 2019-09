Menos de 3 meses para la celebración Mundial Femenino 2019 en Japón - Derosca

Faltan menos de 100 días para que comience a disputar el Mundial Femenino 2019 en Kumamoto Japón.

Kumamoto es una ciudad que en la actualidad está volcada de cara a la celebración del Mundial Femenino 2019 con logotipos, diseños del campeonato, así como la famosa mascota de Kumamon (Prefectura de Kumamoto), vestida con un kit de balonmano y con un balón.

Japón 2019 también animando a todos los aficionados en todo el mundo a involucrarse con sus famosos vídeos “Hand in Hand” (Mano a mano) que muestran a las personas que aman el balonmano diciendo lo emocionados que están por el campeonato mientras reciben y lanzan una pelota fuera de la pantalla. El campeonato se llevará a cabo desde el 30 de Noviembre al 15 de Diciembre con 24 naciones que lucharán en el país asiático para coronarse Campeón Mundial.

La Real Federación Española de Balonmano ha firmado hace unas semanas un acuerdo con Hikone City en Japón para que la Selección Española complete su preparación con un torneo del 23 al 29 de Noviembre en la ciudad que se encuentra en la prefectura de Shiga. Si uno o ambos equipos de España se clasificaran para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Hikone, junto con Sasebo, en la Prefectura de Nagasaki, se utilizarán para la preparación.

Como anécdota sirva que la famosa tienda de kimonos de Kumamoto «Kunimono Salon Kuni» ha hecho un balonmano especial, usando cinturones de kimono, para marcar la llegada del campeonato mundial. Cada pelota está rellena de algodón y utiliza alrededor de cinco tipos de cinturones para hacerla. «Especialmente para el balonmano, , dijo

El maestro artesano de kimono Kunio Ibaraki ha comentado que ha sido difícil organizar las telas hexagonales y pentagonales de manera equilibrada dado que quería fusionar los kimonos, que tienen una historia de más de 1.000 años, con el deporte extranjero para hacer un recuerdo que sea apreciado por todos.

El tema musical para el Mundial Femnino Japón 2019, «Hand in Hand», también ha sido presentado ante los aficionados. El cantante Aki Yashiro, de Kumamoto, el productor musical Takeshi Kobayashi y el compositor Eiji Ishiwata se han unido en una canción que tiene como objetivo unir a los corazones de los ciudadanos de Kumamoto, que sirva como un puente entre muchas personas de todo el mundo y transmita el sentimiento de gratitud de Kumamoto al mundo. En cuanto a los diseños de los trofeos y las medallas del Mundial Femenino Japón 2019 se ha usado la inspiración de la cultura japonesa y Kumamoto.

