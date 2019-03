La EHF pregunta a Federaciones Nacionales y clubes élite sus opiniones sobre las nuevas reglas de juego - Derosca

La Federación Europea de Balonmano hace unas semanas ha enviado una carta abierta a todas las Federaciones Nacionales y a los equipos TOP con el objetivo de obtener comentarios sobre los posibles cambios en las reglas del juego de balonmano que la Federación Internacional de Balonmano (IHF) ha realizado. La IHF ha comenzado con el proceso de evaluación en el que la opinión del continente más exitoso, Europa, tendrá un valor importante.

Recordemos que la Federación Internacional de Balonmano (IHF), basada en una decisión del Congreso de la IHF en 2015, presentó las nuevas y actualmente válidas Reglas de Juego de la IHF el 1 de julio de 2016 con el objetivo de acelerar la modernización del balonmano, del juego, y con ello, aumentar el interés por el balonmano a los espectadores en los pabellones, así como para el público a través de la televisión y los medios electrónicos. En otoño del año pasado 2018, la Federación Internacional de Balonmano comenzó un proceso de evaluación de estas reglas, y especialmente las consecuencias de las nuevas reglas para optimizar su interpretación, pero también dio forma al desarrollo futuro de las reglas para los próximos años.

La Federación Europea de la Balonmano (EHF) ha sido invitada a participar en un panel de expertos para este propósito y se llevará a cabo una sesión con reuniones los próximos días 29 y 30 de Marzo con la participación del Árbitro miembro de la EHF CC, Dragan Nachevski, y el responsable de Educación y educación adicional en la EHF Helmut Höritsch.

Por lo tanto, la EHF ha pedido y solicitado durante este tiempo la colaboración de las Federaciones Nacionales, así como a los mejores clubes de Europa Masculinos y Femeninos para que enviasen sus comentarios, sus propuestas, sus ideas a la EHF sobre las reglas existentes. Sus diversas interpretaciones, así como las posibles enmiendas a estas reglas existentes en el futuro o incluso la entrada a nuevas reglas será tenidas en cuenta.

