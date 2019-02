Planteu elegido nuevo Presidente Forum Club Handball y Xavier O’Callaghan como "Presidente Honorario del FCH". - Derosca

Durante la celebración del Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca se celebró la vigésima Asamblea General de Forum Club Handball (FCH) en la ciudad de Hamburgo el pasado 26 de Enero. Como invitado estuvo el Presidente de la IHF, el Dr. Hassan Moustafa, que dio la bienvenida a los representantes de los 45 mejores clubes europeos de 22 países. Felicitó a Alemania por la buena organización del torneo y a Dinamarca y Noruega, que jugaron el mejor balonmano del torneo y merecieron estar en la gran Final el Domingo.

El Presidente Moustaffa hizo hincapié en la situación global del balonmano y subrayó el importante papel de China y los EE. UU en estos momentos para el desarrollo del balonmano. Son unos mercados en desarrollo para el balonmano. Pidió a los clubes miembros de FCH que apoyen las correspondientes actividades de la IHF. Por su parte los clubes miembros del Forum Club Handball (FCH) dieron la bienvenida a la organización del Campeonato Mundial, pero criticaron el calendario de juego. Muchas veces, varios equipos tuvieron que jugar dos partidos en dos días o tres partidos en cuatro días. El presidente de la IHF tomó nota de las preocupaciones de los clubes y prometió ocuparse de esta cuestión.

El vicepresidente de la Federación Europea de Balonmano (EHF), Predrag Boskovic, también dio la bienvenida a los representantes de los clubes. Subrayó la buena cooperación entre los clubes y la EHF y el desarrollo de la implementación de los representantes de los clubes en los diversos organismos de la EHF.

Tras escuchar los diversos informes, los participantes eligieron a David Barrufet como nuevo miembro de la Junta FCH de España, en reemplazo de Xavier O’Callaghan (ambos F.C. Barcelona). Gregor Planteu del Celje fue elegido nuevo Presidente, Peter Leutwyler como Vicepresidente del FCH. Como consecuencia, la lista de los diversos nuevos cargos del Forum Club Handball (FCH) queda de la siguiente manera:

Presidente de la FCH :

Gregor Planteu (Celje)

Vicepresidentes FCH :

Dierk Schmäschke (Flensburg) y Peter Leutwyler (Kadetten)

Miembros de la Junta de FCH :

David Baruffet (F.C. Barcelona), ​​Schmäschke, Planteu, Szabo y Leutwyler

Miembros de la Junta Adjunta de FCH (sin cambios) :

Teo Storm, Pep Blanchart (BM,Granollers), Robert Molines, Davor Stojanoski y Stathis Papachartofilis

Representantes de EHF PHB :

Planteu y Butzeck

Comisión de Competencias EHF (sin modificaciones) .

Emeric Paillasson (Saint Raphael)

Comité Directivo de EHFM :

Gregor Planteu

Miembros de la Junta Asesora de EHFM :

Leutwyler y Butzeck

Miembros de la junta del club de hombres de EHFM

Szabo (Veszprem), Storm (Kiel) y Martini (PSG)

Contralor de EHFM :

Gerd Hofele (Göppingen)

Desarrollo del Grupo de Trabajo EHFM :

Pep Blanchart (BM.Granollers), Karl Lofmark (Lugi Lund) ,Magnus Clarke (Dublín), Raul Srugo (Maccabi)

El nuevo Presidente electo subrayó la importancia de los próximos meses, ya que la división de los ingresos a partir de la Temporada 2020 – 21 debe ser acordada entre los clubes masculinos y femeninos por un lado, y entre la nueva Liga de Campeones, la Liga Europea de Balonmano y la nueva Copa EHF por otro lado.

Al final de la Asamblea General del Forum Club Handball (FCH) todos los participantes eligieron a Xavier O’Callaghan como “Presidente Honorario del FCH”.

Por cierto me cuentan “Mis Pajaritos” que les sorprendió mucho que Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” no estuviera presente en la Final del Mundial 2019 y regresase ese mismo día por la mañana a España. Una ocasión irrepetible para hacer relaciones públicas con el nivel top del mundo del balonmano que falta nos hace tal y como vimos en Alemania. Pintamos menos que una blanca doble en el dominó. Allí estaban personalidades del mundo del balonmano, de la política y hasta de la realeza danesa con el Príncipe heredero. Presentes hombres VIP del deporte como Hassan Moustafa (Presidente IHF), Michael Wiederer (Presidente EHF), Francesco Ricci (Presidente Asociación Federaciones Olímpicas de Verano y coordinador JJOO Tokio 2020 y París 2024 además de Miembro de la AMA) entre otras grandes personalidades. Estuvo hasta el Presidente de la Federación de Japón con el cuál parece ser Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” tiene muy buenas relaciones. Pues bien, él no estaba allí y eso creo que lo lleva en su sueldo de 110.000 euros al año. Realmente es sorprende que Paco Paquito Blázquez “El Medallitas” cuyas aspiraciones presuntamente es ser en el futuro Presidente del COE y se va diciendo por ahí que es el delfín, no aproveche una ocasión tan importante para relacionarse con esos altos cargos. ¿Tal vez será eso, entre otros, uno de los motivos por los que no pintamos NADA en los despachos en el mundo del balonmano?