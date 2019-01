España pierde con Alemania pero con la cabeza muy alta - Derosca

La Selección Española ha terminado la Fase Principal del Mundial 2019 con mucha dignidad y peleando hasta el último segundo como se ha demostrado en el partido ante Alemania en el Lanxess Arena de Colonia. España 30 – Alemania 31 (al descanso 16 – 17). España jugará por el 7º y 8º lugar el próximo Sábado a partir de las 17,30 horas en la localidad danesa de Herning ante Egipto por una plaza en los Torneos Preolímpicos.

El encuentro entre Alemania y España ha sido un partido que inicialmente no tenía mucho que decidir puesto que los alemanes estaban ya clasificados para las Semifinales y los españoles tras la derrota de Francia ante Croacia, una Francia que pasó mucho del partido pensando en las Semifinales, ya sabían que no podían aspirar a disputar la 5º y 6º plaza del Mundial. Con todo y con eso los germanos fueron duros, como suele ser habitual en ellos, ya que no querían perder en casa ante España. por su parte los nuestros tenían muchas ganas de derrotar a Alemania en Colonia y saldar cuentas pendientes de aquel flagrante robo que sufrimos en el Mundial 2007.

Ambos entrenadores dieron minutos a los jugadores, con rotaciones y pensando que aunque no se jugaban ya nada había que dar espectáculo a los 19.000 espectadores que estaban en el Lanxess Arena de Colonia. Cada equipo desarrolló su juego, con sus respectivos sistemas tanto en defensa como en ataque. La máxima diferencia que lograron los germanos fue con un 27 – 23 que poco a poco los hispanos fueron reduciendo con coraje y garra hasta llegar a los últimos minutos del partido con opción de empatar pero al final los teutones se llevaron el triunfo por 31 – 30.

La nota más triste del partido ha sido la lesión de Dani Dujshebaev cuando faltaban tres minutos para terminar el partido, en un ataque de España Dani salió trastabillando tras recibir un viaje de un defensor alemán. Parece ser que hizo un mal apoyo de su pierna y eso le ha afectado a su rodilla derecha. El primer diagnóstico del médico de la Selección Española, Juanjo Muñoz Benito, ha sido que sufre un esguince en esa articulación con posible afectación del menisco externo. Se está a la espera de realizarle en las próximas horas una resonancia magnética para determinar con exactitud el alcance de la lesión. Ahora habrá que ver si Jordi Ribera tras esta nueva lesión llama de urgencia a un nuevo jugador para el partido ante Egipto de Sábado.

Por otro lado ya están definidas las Semifinales del Mundial 2019 y el resto de emparejamientos por decidir los puestos:

Semifinales (Viernes 25 Enero). Hamburgo – Alemania

Alemania – Noruega a las 20,30 horas y Francia – Dinamarca a las 17,30 horas.

7º y 8º Puestos (Sábado 26 Enero). Herning – Dinamarca

España – Egipto a las 17,30 horas.

5º y 6º Puestos (Sábado 26 Enero). Herning – Dinamarca

Croacia – Suecia a las 20,30 horas.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope