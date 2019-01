España salva los muebles en el partido tonto del Mundial - Derosca

El partido del Mundial 2019 entre España y Japón son de esos encuentros que lo mejor es pasar página cuanto antes olvidarlo para centrarte en lo que viene. España 26 – Japón 22 ( 10 – 11 al descanso). Un encuentro en donde no te sale prácticamente nada, fallas muchas cosas y la concentración llega en la segunda parte y tramo final del partido para salvar los muebles y lograr los dos puntos. Vamos, que es el partido tonto que todos los equipos tienen en una gran competición.

Los Hispanos sabían por boca del propia Jordi Ribera que era un partido complicado ante Japón, que tenían que entrar en el encuentro desde el primer minuto para no tener problemas para no fue así. Si además la selección de lanzamientos que se efectuaban no eran los mejores con muchos fallos desde la línea de seis metros, cosa que ya viene pasando en todos los partidos que ha disputado España, y luego la responsabilidad y obligación de ganar que pesa en los jugadores hace temblar la mano y no se logra el objetivo.

Afortunadamente en el segundo tiempo las cosas cambiaron algo, España le dio la vuelta al marcador, el equipo salió más concentrado y lo más importante era lograr la victoria y conseguir otros dos puntos en el casillero. Destacar el gran partido que ha realizo Rodrigo corrales bajo los palos con un porcentaje del 39% de paradas. También por parte japonesa su gran héroe en la tarde noche de ayer fue el portero Kai que llegó a tener un porcentaje de paradas del 53%. Al final se logró el triunfo por 26 – 22 que era el objetivo, la mejoría se espera de cara al futuro.

En sala de prensa Jordi Ribera reconocía que lo más importante era que el objetivo llegado a este punto era sumar los seis puntos y se ha conseguido y ahora está claro que para poder sumar en los otros dos partidos que vienen España tiene que mostrar su mejor versión puesto que tanto Macedonia como Croacia son los equipos que nos pueden acompañar a la siguiente fase y hay que sumar puntos. También manifestó que ahora es un punto y aparte en la competición, es cierto que hoy se ha jugado mal y todo el mundo es consciente de eso, pero hasta igual, en el fondo, puede ser positivo, porque es un toque de atención para todos y para saber que se tiene que salir en cada partido como el día de Islandia. De igual forma el Seleccionador Español, Jordi Ribera, ha advertido que para ganar a conjuntos como Macedonia y Croacia el equipo tendrá que trabajar muy bien en defensa porque eso puede darnos goles de contraataque. Es consciente que en el juego posicional existen algunos problemas de finalización y entonces es más indispensable defender para poder salir al contraataque.

Por su parte Rodrigo Corrales reconoció que han sufrido mucho ante Japón y que lo más positivo han sido los dos puntos, a seguir trabajando, porque el Mundial es muy largo y la mejor versión del equipo está aún por venir. De cara a los partidos ante Macedonia y Croacia Corrales reconoce que se tienen que mejora cosas como estar más agresivos en defensa en los unos contra uno y tener un poco más de eficacia en los lanzamientos, pero está seguro que eso vendrá.

Por cierto, Alemania ha empatado a 22 goles con Rusia y se puede complicar pasar a la Main Round con los puntos suficientes para luchar por las Semifinales del Mundial. Si España gana los dos partidos ante Macedonia y Croacia pasaría con 4 puntos y podría tener casi un pie en Semifinales. ¡ATENTOS!

