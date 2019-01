Comienza el Mundial para los Hispanos. En Munich España a por los primeros puntos ante Barhein - Derosca

La Selección Española inicia hoy su andadura en el Mundial 2019, a partir de las 20,30 horas en el Olympiahalle de Munich, ante la selección de Barhein. España va por la parte más difícil de cuadro (Croacia, Francia y Alemania) en un torneo que tiene doble importancia puesto que da acceso a los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio.pir un lado el Campeón se clasifica directamente y los siete equipos siguientes clasificados logran una plaza para los torneos preolímpicos. El encuentro entre España y Barhein va a ser dirigido por los colegiados argentinos López Grillo y Lenci.

El técnico español, Jordi Ribera, ha entregado, esta misma mañana, la lista definitiva de los 16 jugadores que van a disputar el Mundial 2019 y ha decidido de momento descartar a Iosu Goñi.

Hoy ante Barhein Jordi Ribera espera que los nuestros salgan bien y mentalizados. El equipo ha hecho un buen trabajo a lo largo de las diferentes fase de entrenamiento que han tenido durante estos días y ahora la cabeza de los jugadores sólo está en empezar a competir. Está claro que el primer partido de un Mundial es importante dado que tiene una pequeña interrogante por el hecho de ser el primero. Todos esperamos que el equipo está sólido tanto en defensa como en ataque pero sobretodo en defensa que es fundamental.

Muchos de los componentes de la Selección Española, incluido el Seleccionador Jordi Ribera, están griposos debido a los cambios de temperatura entre los pabellones y los hoteles pero los jugadores estarán en perfectas condiciones, se ha entrenado bien y las sensaciones son muy buenas.

Respecto al rival de España esta tarde en el Olympiahalle de Munich, la Selección de Barhein, comentar que es un equipo que suele defender en 6 – 0 pero muchas veces con más profundidad. Provoca muchas faltas cosa que los nuestros no quieren entrar en esa dinámica puesto que ese tipo de juego no nos va. Barhein es un conjunto que en ataque se mueve mucho entrelineas, los extremos muy atentos a ellos, mucho uno contra uno, provocando exclusiones. Suelen lanzan en apoyo, tienen facilidad de lanzamiento, no son jugadores alto pero con facilidad de tener los pies en el suelo.

Recordemos que la Selección Española está ubicada en el Grupo “B” junto a los equipos de Croacia, Macedonia, Islandia, Barhein y Japón. Todos los partidos se disputarán en el Olympiahalle de Munich ante 12.000 espectadores. El calendario que le resta a los “Hispanos” después del partid ante Barhein es el siguiente: Domingo 13 Enero España – Islandia a las 19,00 horas; Lunes 14 Enero España – Japón a las 20,30 horas; Miércoles 16 Enero Macedonia – España a las 20,30 horas y Jueves17 Enero España – Croacia a las 20,30 horas.

En las apuestas del mundial 2019 España está en el Top 3 de las selecciones favoritas para ganar el título junto a Francia y Dinamarca.

En el día de ayer se disputaron los dos primeros partidos del Mundial. En el grupo “A”, Alemania 30 – Corea 19 y en el Grupo “C”, Dinamarca 39 – Chile 16.

Seguirnos en twitter: https://twitter.com/#!/deroscacope