Todos los nombres de Dios-Terrorismo islamista y homenaje a la Guardia Civil de Lorenzo Silva. ¿Cómo funciona el tema de la familia en una cinta sobre atentados terrorista?

Esta es la sinopsis oficial de…Todos los nombres de Dios-Terrorismo islamista y homenaje a la Guardia Civil de Lorenzo Silva:

Tras un atentado, Santi es tomado como rehén por Hamza, el único terrorista superviviente. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santi se convierte en una bomba humana caminando por la Gran Vía de Madrid llevando un chaleco cargado con explosivos. Los servicios de inteligencia, emergencia e incluso los medios de comunicación, unirán fuerzas para salvarle la vida en un impresionante despliegue con consecuencias inesperadas.

Por otra parte, España por desgracia ha sufrido multitud de atentados terrorista como se puede ver en la miniserie…El padre de Caín (una serie sobre los años de plomo)

País Vasco, años ochenta. En una atmósfera de tensión y miedo, donde el acoso abertzale y la violencia etarra son una constante, Eloy (Quim Gutiérrez) es un joven guardia civil que acaba de pedir el traslado al cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián. Allí encuentra un entorno hostil que hace estragos entre sus compañeros: alcoholismo, depresión, suicidios. El llamado “Síndrome del Norte”. Eloy ha dejado a su esposa Mercedes en Madrid embarazada de seis meses. Ella espera cada noche sus llamadas para saber que todo está bien, que sigue vivo. Él la tranquiliza porque la quiere y la echa de menos, pero no le habla de Begoña, la dueña de la pensión donde se aloja: una chica joven y sensible que le ayuda a sortear la soledad sin hacer preguntas, creyendo que es un empleado de Telefónica. Eloy vivirá una doble vida, pero lo que no sabe es que el mayor peligro le llegará del lado que menos espera

Víctor Alvarado

