Batman: El hombre murciélago-José Luis García-López, un gran dibujante español en el DC de Superman y compañía. ¿Qué secretos esconde la citada editorial?

Aquí puedes escuchar mi comentario…

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

La editorial ECC nos habla de su cómic:

José Luis García-López es uno de los autores más conocidos de la historia de DC Comics, el que marcó el estilo de la editorial a finales de los años setenta y principios de los ochenta. Las aventuras de Batman que dibujó en colecciones como Detective Comics, World’s Finest Comics o The Joker son auténticos clásicos que se recopilan en este volumen escrito por guionistas legendarios como Bob Haney o Martin Pasko.



Y eso no es todo, ya que el volumen se completa con los episodios de Batman Confidential que tuvieron como villano al Rey Tut, un villano nacido en la serie televisiva Batman de los años sesenta. También se incluye el famoso “episodio perdido” en que la versión catódica del Dúo Dinámico se enfrentaba a nada menos que Dos Caras.

Edición original: World’s Finest Comics núms. 244, 255, 258, The Joker núm. 4, Detective Comics núm. 454, 458-459, Batman núms. 272, 336-337, 353, Batman Family núm. 3, The Brave and the Bold núms. 164, 171, DC Comics Presents núm. 31, 41, Batman: Gotham Knights núm. 10, Batman Confidential núms. 26-28, Batman ’66: The Lost Episode USA.



