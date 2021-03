The Capote Tapes-Desayuno con Diamantes, los cotilleos de los 60 y el declive del escritor. ¿Qué relación existe entre la clase alta y el autor?

Aquí puedes escuchar mi comentario:The Capote Tapes-Desayuno con Diamantes, los cotilleos de los 60 y el declive del escritor

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Este es la sinopsis oficial del documental que se estrena en Filmin el 24 de marzo:

El documental indaga en la gran obra nunca publicada del autor de «Desayuno con diamantes», «Answered Prayers», que acabó desencadenando su declive.

La película indaga en la faceta más desconocida del escritor y socialité Truman Capote, sin duda una de las figuras más icónicas del siglo XX, y autor de obras tan notables como «Desayuno con diamantes» o «A Sangre Fría», ambas llevadas a la gran pantalla.

El singular Capote, abiertamente gay en una época en la que era peligroso serlo, irrumpió de pleno en la alta sociedad de Nueva York de los años 60. Precisamente sobre las intimidades y cotilleos de estas celebrities iba a basarse «Answered Prayers», su gran obra nunca terminada. Nos provocó ternura con Holly (de «Desayuno con diamantes») y mostró empatía por los asesinos de «A sangre fría» pero en «Answered Prayers» no hay sentimientos. No había la necesidad de ser tan directo, fue una puñalada trapera a los que eran sus amigos, comenta el director del documental, Ebs Burnough, asesor de Michelle Obama. Por otro lado, había mucho sobre él que no se había contado. Su mayor deseo era tener una familia, por eso “adoptó” a la hija de 13 años de uno de sus últimos amantes, quién aparece en el documental.

“The Capote Tapes” revela grabaciones y entrevistas inéditas tanto con amigos como con enemigos del provocativo escritor, arrojando luz sobre su agitada vida.

Puedes escucharnos en: Podcast Cine y Libertad

Facebook:Cine y Libertad

Twitter: @cineylibertad

