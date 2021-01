Serie en serio. Claves éticas en la ficción audiovisual-El fenómeno del año en clave cristiana. ¿Qué serie podemoso debemos ver en familia?

Aquí puedes escuchar la entrevista que tuvimos con uno de sus autores, Isidro Catela:Serie en serio. Claves éticas en la ficción audiovisual-El fenómeno del año en

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

Digital Reason nos habla de su libro:

Dime qué serie ves y te diré quién eres. Parece un tanto exagerada la reformulación del viejo refrán, pero que levante la mano el que en la actualidad no esté viendo ninguna serie. El consumo entre nuestros alumnos universitarios es masivo. Y no es una cuestión solo de jóvenes, la fiebre por las series se ha disparado, al tiempo que los consumos de los medios de comunicación tradicionales, en el mejor de los casos, se han modificado notablemente.

Dice Juan Manuel de Prada que las series se han convertido en el libro de los que no leen.

ISIDRO CATELA, Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. Especializado en Comunicación y Humanidades. Es Profesor Contratado Doctor en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Fue durante 10 años, Director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española. Colabora con la Cadena COPE, TVE y el semanario Alfa y Omega,

JOSÉ ÁNGEL AGEJAS, Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Diploma en Estudios Avanzados en Ciencias de la Información. Es Catedrático de Ética en la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Dirige la Revista Interdisciplinar de Filosofía y Humanidades Relectiones.