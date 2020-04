Batman Scratch-La defensa del no nacido por diferente que sea. ¿Qué mensaje se esconde detrás de esta particular visión del héroe? Aquí puedes escuchar mi comentario:Batman Scratch

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

La editorial ECC nos habla de su cómic:

Batman Scratch-La defensa del no nacido por diferente que sea. Batman está investigando el caso de Zack, un niño aparentemente normal que, a los 15 años, tuvo que vendarse el brazo porque le daba vergüenza mostrar al mundo la transformación que estaba empezando a sufrir, un proceso que no hizo más que agravarse. Ahora, Zack es un licántropo, y está desesperado por encontrar un hogar al que pertenecer. Pero los hombres loboç no encajan fácilmente en ninguna parte…

El prestigioso guionista y dibujante Sam Kieth, responsable de Batman: Fantasmas y Batman: Secretos nos trae el relato desgarrador pero emotivo de un muchacho incomprendido que teme tanto al mundo como este recela de él. Comprende los números del 1 al 5 de la miniserie original Scratch.

Lo que dijimos de: El Caballero Oscuro. La leyenda renace

Todos nuestros lectores saben que los creadores del cómic de Batman fueron Bill Finger y Bob Kane. Sin embargo, el secreto del éxito de su director se encuentra en el cómic Año uno (1986) en el que Frank Miller y David Mazzucchelli se preguntaban sobre los orígenes del “murciélago”, proponiendo una versión más oscura que la que se creó en un principio y que guarda cierta relación con la exitosa y excelente trilogía. No obstante, este capítulo hace referencia al tebeo: El regreso del caballero oscuro (Frank Miller).

El Caballero Oscuro. La leyenda renace (2012) cuenta como se encuentra la ciudad de Gotham, tras la desaparición de un Batman, que se sacrificaba por el bien de la ciudad en favor del Comisario Gordon (Gary Oldman), que aplica la ley de Harvey Dent para garantizar la seguridad, aunque ensuciando la imagen del mítico superhéroe, pero consciente de que es necesario desvelar la verdad para hacer justicia con el personaje protagonista.

Está dirigida por Christopher Nolan (El truco final y Origen), que es el gran visionario del siglo XXI, y que estando especializado en el cine de acción, es capaz de analizar a la perfección la antropología del ser humano y sus guiones presentan una notable profundidad. De las tres partes de esta trilogía, mi favorita es la primera porque vemos como Bruce Wayne se encuentra a sí mismo y por la ética de sus personajes. De todas formas, esta tercera parte está muy conseguida, sirviendo para completar el círculo y terminar aclarando las incógnitas abiertas en la segunda parte. Las escenas son espectaculares, violentas y originales, aunque no se abusa de ellas, porque se preocupa por desarrollar detalles de los muchos personajes que componen la cinta. La banda sonora es intensísima, a veces excesiva, pero resulta imprescindible para lograr el desasosiego, que ha caracterizado toda la saga cinematográfica.

Lo mejor de las últimas producciones del realizador son los personajes. Por esa razón, destacamos lógicamente a Bruce Wayne/Batman (Christian Bale), que muestra las debilidades del ser humano, pero que demuestra su compromiso y dolor hacia lo que le pueda pasar a los habitantes de esa conocida ciudad imaginaria. El otro personaje importante es el persistente e integro agente, John Blake (Joseph Gordon-Levitt), que muestra su formación humana que la permite actuar en conciencia como producto de la educación recibida en un orfanato de la Fundación Wayne, regentada por un sacerdote (Chris Ellis). Las interpretaciones de los secundarios (Morgan Freeman, Marion Cotillard, Anne Hathaway) nos parecen inmejorables. Resultan inolvidables las pequeñas intervenciones de Michael Caine, que permiten respirar al espectador.

Por otra parte, el cineasta tiene gran capacidad para analizar el modo de pensar y sentir del ser humano. Christopher Nolan habla de la fe y la importancia de no perder la esperanza por difícil que sea la situación en la que una persona se encuentre. Además, el Comisario Gordon representa a la persona que reconoce los errores y a su capacidad para rectificar, mientras que El Caballero Oscuro es la historia de un hombre que intenta redimirse.

