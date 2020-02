Viaje a Siloh-Profunda novela antibelicista de altos vuelos. ¿Cuáles son las claves para que un relato te toque el corazón? No puedes perderte la entrevista que hicimos a Alfredo Lara, su editor. Aquí puedes escucharla:Viaje a Shiloh

El sello Frontera nos habla de su libro:

Jornada a Shiloh (1968), película dirigida por William Hale y protagonizada por James Caan, es una adaptación de la novela Journey to Shiloh, de Will Henry.

Henry Wilson Allen, verdadero nombre de Will Henry, es uno de los autores de western cuyas novelas cuentan con una ambientación histórica más sólida. Nacido en Kansas en 1912, Allen trabajó como empleado de gasolinera, auxiliar de clínica veterinaria, columnista de periódico, vendedor de coches usados, y guionista para películas de animación de la Metro Goldwyn Mayer, antes de publicar en 1950 su primera novela de género, No Survivors. A lo largo de su carrera Allen escribió más de cincuenta novelas y cientos de relatos, muchos de los cuales muestran una visión un tanto romántica de sucesos y personajes del lejano Oeste: Death of a Legend, sobre Jesse James; I, Tom Horn, sobre Tom Horn, o Who Rides with Wyatt?, sobre Wyatt Earp. Las obras de Allen han sido llevadas al cine en numerosas ocasiones. En 1968 se estrenó la película Journey to Shiloh, basada en la presente novela.

La narración comienza cuando está a punto de cumplirse el primer año de la Guerra de Secesión norteamericana. Siete adolescentes del condado del Concho, en Texas, deciden dirigirse hacia el este para incorporarse a la Brigada de Texas del ejército confederado. Se hacen llamar «Los Comanches del condado del Concho». Deben recorrer una enorme distancia y sufrirán todo tipo de avatares antes de acabar participando en una de las mayores y más sangrientas batallas de aquella guerra. En definitiva, una terrible aventura adolescente aún más sobrecogedora por la inocencia de quienes la sufren. Viaje a Shiloh, además de una novela de acción, puede leerse como un como un alegato antibelicista.

