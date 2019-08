Hombre y Superman-Clark Kent y sus referentes morales - Cine y Libertad

¡Lectores y amigos de Cine y Libertad!

¿En quién se puede confiar cuando surgen dificultades? Aquí puedes escuchar mi comentario:Hombre y Superman-Clark Kent y sus referentes morales

La editorial ECC nos habla de su cómic:

Esta es la historia de un chaval que se ha hecho mayor y ha cambiado la apacible localidad rural donde se crió por el bullicio de la gran ciudad. La particularidad es que ese chaval nació en el malogrado planeta Krypton y posee unas habilidades que le hacen superior al resto de los mortales. Ante la fascinación por una vida nueva y por los peligros y retos que conlleva, ¿qué pesará más? ¿El hombre… o Superman?

Este especial incluye de forma íntegra la historia Man and Superman, un proyecto realizado por el legendario guionista Marv Wolfman (The New Teen Titans) y el dibujante italiano Claudio Castellini (DC vs. Marvel) que nos transporta a los inicios de la carrera superheroica del Hombre de Acero.

