Dumbo-Los dones al servicio de los demás - Cine y Libertad

El director Tim Burton te podrá gustar más o menos, pero hay que reconocer que ha sabido crear un universo inigualable, capaz de convertir a los monstruos de buen corazón en héroes y, aunque hay obras perfectamente olvidables, encontramos películas buenas como Eduardo Manostijeras y obras maestras como Big Fish o El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. En definitiva, se trata de relatos sobre frikis, raritos o niños especiales que intentan salir adelante con cualidades que se salen fuera de lo normal. Para entender a este gran cineasta Tim Burton, yo siempre recomiendo el libro de Javier Figuero: Los inadaptados de Tim Burton, editado por Encuentro.

El caso es que este realizador hace una especie de remake de la exitosa cinta de animación de Disney, Dumbo, que empezó como cortometraje y acabó convirtiéndose en uno de los largometrajes favoritos de Walt Disney. La historia se basa en el cuento escrito por Helen Anderson y Harold Pearl. Tenemos las declaraciones de su director a Fotogramas que nos habla de un personaje como Dumbo que encaja a la perfección dentro del mundillo creado por Tim Burton:” ¿A alguien le sorprende que esta historia me encante? No hay nada en ella que no me guste, la mera idea de un elefante que pueda volar, una criatura que no encaja en ningún sitio y que convierte una desventaja en una virtud inigualable (…). Forman parte de mi ADN no es que solo busque películas de este tipo, pero tampoco hago nada para esquivarlas. Lo mismo sucede con estos personajes, son ellos los que me encuentran a mí. Me siento irremediablemente atraído por esta clase de historias porque así es como me he sentido yo la mayor parte de mi vida”.

¿Qué podemos decir de esta obra? pues que se encuentra en un nivel inferior a la de sus mejores trabajos, pero deja un buen sabor de boca, ofreciéndonos un producto familiar cargado de drama, humor y una elegante historia de amor. El elenco de actores es inmejorable con intérpretes de la talla de Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin y Michael Keaton. Por cierto, los niños que sustituyen al ratón Timoteo de la cinta de 1941, en especial, la niña protagonista, están sensacionales. El gran error de esta producción es que, a nuestro juicio, está escasamente iluminada por lo que su visionado, en ese aspecto, resulta agotador.

Esta película hace una defensa de la familia tradicional, contando con dos hijos que, a pesar de las dificultades, se mantienen a flote por el recuerdo de su madre y los esfuerzos de su padre para sacar adelante a sus descendientes. La relación entre Dumbo y su madre constata el enorme vínculo que se establece entre madre e hijo, lo que refleja la vida misma del mundo real. Por otra parte, como era de esperar, la peculiaridad de este elefantito, que te toca el corazón, nos recuerda que lo diferente no tiene el porqué ser menos valioso y que los dones que recibimos los tenemos que poner al servicio de los demás. ¡Muchas gracias Tim por la magia que transmites cuando Dumbo agita sus orejas!

Víctor Alvarado