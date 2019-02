Bienvenidos al Este - Con Basket si hay paraíso

Qué debe sentir en estos momentos Marc Gasol, una mezcla de adrenalina y nostalgia… sólo el mediano de los Gasol lo sabe, estaba preparado para esto desde luego pero hay que vivirlo, sólo había jugado en Memphis en la NBA, es su hogar, allí donde acabó de crecer y formarse, allí donde vivió con su familia viendo a su hermano Pau jugar, allí donde ha creado vínculos emocionales como su ayuda permanente junto a su hermano a los niños enfermos de cáncer del hospital St. Jude. Deja su casa para jugar en otro lado. Memphis debería poner una escultura de los hermanos Gasol en algún parque.

Él sabía que era pieza de traspaso desde principio de temporada porque los Grizzlies habían entrado en vía muerta, él acaba contrato y debían sacar algo por él. Marc lo ha vivido en sus carnes, sabe lo que pasó con su hermano Pau en Memphis y su traspaso a los Lakers, que también a él le cambió la vida porque sus derechos se quedaron en Memphis.

Marc tiene un vínculo deportivo y emocional con la ciudad en la que se ha convertido en una estrella de la NBA y uno de los mejores pívots de la liga. Pero este cambio a estas alturas de su carrera le permiten además del gran contrato que ya tenía relanzar sus opciones deportivas en la NBA. Es un paso importante llegar a una ciudad que de alguna forma en España siempre hemos tenido un poco en el mapa, como la fría Toronto. Allí hizo su carrera José Manuel Calderón, y allí están Ibaka y el seleccionador Scariolo desde esta temporada como ayudante. Una sociedad que debe excitar a los tres.

Y por su parte Mirotic ha salido de Nueva Orleans una ciudad que ha vivido momentos convulsos con el caso Davis, un equipo ya con pocas aspiraciones, a marcharse al mejor equipo de la liga y líder del Este como Milwaukee Bucks. A Mirotic también le ha cambiado la vida porque por primera vez está en un equipo con serias aspiraciones tras su paso por Chicago y Nueva Orleans.

En suma la Conferencia Este acaba de recibir en el recién terminado mercado además de a Marc Gasol y Nikola Mirotic, a Tobias Harris llegado a Philadelphia o Wesley Matthews a Indiana. Tobias Harris podría incluso haber sido All Star como jugador de los Clippers y ahora forma un quintento llamativo: Simmons, JJ Redick, Butler, Harris y Embiid. Y un jugador más secundario pero buen tirador como Matthews potencia a los Pacers tras perder a Oladipo. Esto significa que cuatro de los cinco primeros del Este, es decir excepto los Celtics, se han reforzado.

La marcha de Lebron James de la conferencia Este a los Lakers y el potencial bestial de jugadores y equipos en la conferencia Oeste parecían haber dejado un paisaje desolador en la competitividad de la conferencia oriental, parecían estar de relleno en esta liga en según qué análisis. Pero no ha sido así, más bien el Este ha entrado en una suerte de guerra de sucesión por la corona vacante que dejó el Rey Lebron James, y muestra algunos de los equipos más interesantes también de la liga. Cuando parecía una conferencia verde de Boston, otros han pasado por delante a los Celtics, es lo que tiene el deporte y la NBA, que cuando más obvia parece más nos sorprende.

Es obvio que el Oeste tiene más nivel competitivo, es donde hay más estrellas; con las 25 victorias con las que está en playoff ahora mismo Miami , en el Oeste estaría muy lejos, 30 tiene el octavo del Oeste, los Clippers. Pero no es menos cierto que sobre todo con la llegada de los jugadores español e hispano-montenegrino a Toronto y Milwaukee, la competencia entre los mejores a este lado de la NBA ha aumentado.

Marc Gasol va a mejorar las neuronas de los Raptors, un equipo potente con Kawhi Leonard, Kyle Lowry, el joven Siakam o Ibaka, pero al que se echaba en falta en ocasiones cabeza. Ibaka como cuatro abierto que ha sido cada vez más facilitará la labor a un Marc Gasol que empezará a tomar responsabilidades en las creación. Los Raptors no acababan de ser un equipo que terminara el trabajo por falta de neuronas, tienen potencial, tienen puntos y tienen físico, pero les faltaban neuronas, Marc las pondrá. Tiene a muchos finalizadores, y falta saber cómo será el diseño del juego con un jugador acostumbrado a ser la referencia pero que aquí tendrá muchas opciones a donde mandar el balón para finalizar.

Por otro lado Mirotic llega a los Milwaukee Bucks de Antetokounmpo, líderes del Este segundo mejor equipo ofensivo y también segundo mejor equipo defensivo de la liga. Mirotic llega a un equipo mucho más móvil, más agresivo defensivamente y mortal en transición, un equipo en el que Antetokounmpo arrolla y en el que el hispano-montenegrino en teoría va a caer de pie con su movilidad y su tiro abierto que beneficia a Antetokounmpo, aunque es probable que salga en la segunda unidad para darles puntos en los descansos del griego.

Se acabó el mercado sin la codiciada pieza de Anthony Davis para los Lakers, tan solo recibieron a Muscala y Bullock dons secundarios, y salieron Beasley y Zubac, curiosamente al rival ciudadano, los Clippers. Acabarán la temporada los Pelicans y el propio Davis de la mejor manera posible pensando que el verano debe ser productivo para ambos. Los Lakers han quedado en evidencia por no tener a su nueva estrella, tras la vocación de humillación que han tenido los Pelicans, que menos los calzoncillos les han pedido de todo a cambio de su estrella.

Y cómo es la NBA, a pesar de haber podido salir medio equipo púrpura y oro a cambio del pívot, que si Lonzo, Ingram, Kuzma, Rondo… por Davis, a que no ocurriera nada y esa misma noche tener que jugar en Boston ¡y ganar! al eterno rival. Cuando en la mentalidad europea esto hubiera sido un desastre total y un equipo roto incapaz de afrontar un partido así, pues ganan los Lakers y quien anota la canasta decisiva un histórico Celtic, Rajon Rondo. De película.

El cierre de mercado NBA propicia situaciones llamativas, las casi incomprensibles normas económicas y de mercado (sólo al alcance de los inmensos especialistas que tenemos en nuestro periodismo), y los rumores como antesala de traspaso o como maniobra de distracción para conseguir otro traspaso, son una de las actividades de despacho deportivo más excitantes del mundo. El caso es que se dan situaciones peculiares como un jugador traspasado en mitad de un partido, Harrison Barnes, de Dallas a Sacramento. Un jugador que en una semana ha pasado por cuatro equipos, Stauskas; todo forma parte de una competición muy mercantil, pero que a la vez genera grandes dividendos para sus actores.

Es la compensación para los jugadores de no poder tomar sus decisiones. Porque luego cuando las pueden tomar, los jugadores (como decía Lebron) son tildados de mercenarios. Está admitida la narrativa de que los equipos están en su derecho a cambiar cromos cuando quieran buscando lo mejor para la franquicia, pero no está aceptado que un jugador elija jugar en otro lugar. Y es que para algunos, los jugadores no sólo son mercancía cara, sino tienen que parecerlo.