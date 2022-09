Alonso, Lazkano y Oyarbide, primeras bazas en el Mundial de Wollongong

Los debutantes Sandra Alonso y Oier Lazkano, y Lourdes Oyarbide, recién renovada por el equipo Movistar Team, serán los representantes de la selección española en las contrarrelojes élite del Campeonato del Mundo de Wollongong (Australia), que abrirán este domingo el programa de la competición.

Después de un largo viaje de casi 30 horas desde España hasta Sidney, todos los representantes de la selección española en las pruebas de contrarreloj del Mundial ya se encuentran en Australia. Algunos de ellos han aprovechado para realizar un primer reconocimiento del trazado antes de que este sábado la organización les dé la oportunidad de disfrutar del mismo con tráfico cerrado.

«El recorrido se caracteriza principalmente por la ausencia de rectas importantes. La más larga tiene alrededor de un kilómetro y de esa longitud solamente hay una. Hay muchas curvas y va a ser bastante entretenido, aunque la carretera es bastante ancha y los giros no son muy cerrados y pueden hacerse acoplada», comentó Sandra Alonso.

Alonso afronta el Mundial «con muchas ganas» porque cree que es una disciplina en la que ha mejorado «mucho» en poco tiempo. «Este año he corrido todas las contrarrelojes que he podido. Creo que eso es importante, ya que es una disciplina en la que para mejorar hay que correrla, no solamente entrenarla, y yo me lo tomo como una oportunidad más de seguir progresando. Es una disciplina a la que creo que me puedo adaptar bien», concluyó la ciclista alicantina.

Estos Mundiales de Wollongong serán los primeros en los que la categoría élite masculina y la femenina disputarán el título mundial de la especialidad de contrarreloj sobre una distancia idéntica, los 34,2 kilómetros tras dar dos vueltas a un circuito de 17 kilómetros por el interior de Wollongong y que en su tramo final rodará en paralelo a la playa de North Wollongong.

A priori, este recorrido se presenta favorable para los especialistas puros como Wout van Aert, Filippo Ganna, Remco Evenepoel y Tadej Pogacar en categoría masculina. En la categoría femenina destacan como principales candidatas Ellen van Dijk, Lotte Kopecky, Marlen Reusser y Annemiek van Vleuten.

