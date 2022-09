Un vulcanólogo habla de cuando recuperará la normalidad La Palma tras las erupción del volcán: "Muy probable"

"No vemos a corto plazo una tendencia que nos haga creer que los gases van a desaparecer en breves. En muchos puntos sin servicios de respiración autónoma la muerte llega en cuestión de minutos", cuenta David Calvo, vulcanólogo y portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). "Aunque haya terminado la erupción siguen pasando muchas cosas ahí abajo. El magma acumulado sigue produciendo gases. Pero como por el cráter no sale nada, la población está confusa porque no entienden por qué siguen saliendo gases", agrega.

"Es muy probable que dentro del sistema volcánico hubiese un colapso y, de repente, se detuviese de esa manera tan brusca. Quizás por ese final brusco, el volcán no liberó todos los gases que tenía que haber liberado y por eso estamos ahora en esta situación", cuenta Calvo sobre por qué la erupción finalizó repentinamente.

Asimismo, reconoce que "no se sabe" cuando se volverá a la normalidad en La Palma: "Intentar dar falsas esperanzas sería terrible porque la gente ya lleva un año viviendo en la incertidumbre. Estamos a merced del volcán, igual que lo estuvimos durante la erupción. De él depende que terminen de salir esos gases". "Esta ha sido una gran erupción urbana (...) Esto se repetirá en algún momento, en alguna otra zona del planeta. Y espero que lo que hemos aprendido aquí nos sirva para ayudar en otras zonas", señala el vulcanólogo.