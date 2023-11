Vox se querella contra Pedro Sánchez en el Supremo y el PP hace valer su mayoría en el Senado

Este martes, el Partido Popular hará valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para dilatar la aplicación de la ley de amnistía ya registrada en el Congreso por el Partido Socialista.

Se aprueba una reforma que permite anular el procedimiento de urgencia de esta proposición de ley, eso significa que pueden estar hasta dos meses introduciendo enmiendas y ampliando plazos que evitarían que la amnistía vea la luz en 2023. Además, enero es un mes inhábil en el Parlamento y eso podría alargar la tramitación hasta el mes de marzo.

Los de Feijóo también han recurrido al Parlamento Europeo para que la próxima semana debata sobre la amnistía y calcule los efectos negativos que tiene en el estado de derecho en España.









Repetición electoral

Miguel Tellado, vicesecretario general de Organización del PP, insiste en pedir a Pedro Sánchez que vaya a una repetición electoral en lugar de ser investido con la "humillación" de pactar una amnistía con Carles Puigdemont. El PP señala que es Junts quien ha puesto la fecha de investidura, los días 14 y 15, y acusa a Sánchez de haber convertido "Waterloo en la nueva capital de España" porque desde "allí se decidirá todo y desde allí se controlará absolutamente todo": "Por permitir la humillación de la separación de poderes, esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero, el propio Pedro Sánchez".

El PP pide que Sánchez recapacite y permita a los españoles votar tras las protestas en las que el PP sacó a la calle a cientos de miles de personas. Además, la dirección nacional ha secundado la advertencia de Isabel Díaz Ayuso sobre que Sánchez está colando una dictadura por la puerta de atrás, aunque modificando la formulación: "Hoy nuestra democracia es más débil y está amenazada por la irresponsabilidad de quien ha perdido las elecciones y a pesar de ello, pretende seguir al frente del Gobierno de España con los votos de aquellos que quieren debilitar a España".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vox irá con todo

Vox ha registrado una querella en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez y pide la suspensión cautelar del debate de investidura. Una suspensión con la que los de Abascal que quieren que dure lo que tarde el Supremo en analizar la querella de Vox contra Sánchez por tres delitos en relación con la ley de amnistía.

Santiago Abascal pide al PP que utilice su mayoría en el Senado para impedir la proposición de ley de amnistía y le ha exigido la convocatoria de movilizaciones institucionales en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Ha advertido asimismo de que Vox "no se va a detener" y seguirá alentando las protestas frente a las sedes del PSOE. "Vox no va a aceptar esta nueva normalidad. Vox va a actuar en las calles, en los tribunales y, por supuesto, en los gobiernos que dependen de nosotros. Eso no se va a olvidar. Van a producirse ecos durante el tiempo que dure esta legislatura, si finalmente Sánchez consigue salirse con la suya y es investido", ha avisado.





También defendió la legalidad de la huelga general convocada por Solidaridad, su sindicato afín, para el próximo 24 de noviembre. Según Abascal, el paro tiene, además de una motivación política, una motivación laboral, dos aspectos "extremadamente unidos en los pactos de Sánchez, porque, entre otras cosas, se va a condenar la deuda solo a una parte de España afectando al resto de trabajadores de nuestra patria y porque se va a terminar con la caja única de la Seguridad Social". "Esto tiene consecuencias para todos los trabajadores españoles que lo van a pagar en forma de deuda y de precariedad. Va a afectar directamente a sus vidas", ha denunciado.