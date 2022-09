Vila: "El nacionalismo es excluyente por naturaleza y esa exclusión se transmite a la mente de la gente"

Manifestación en defensa del español, para que, al menos, se cumpla la ley y se enseñe en español el 25 % de las horas lectivas. No parece mucho pedir, ¿verdad? Que una de cada cuatro horas de clase de los colegios públicos sea en español.

Este es un problema central de nuestro país, un problema que arrastramos desde hace décadas, desde que los distintos gobiernos de España han ido necesitando los votos de los partidos nacionalistas y han ido mirando para otro lado mientras iban sacando al estado de Cataluña. Porque eso es lo que están haciendo. Y en la educación esto se ve clarísimamente.

Mira, quiero que escuches a Óscar. Es un padre de Cubellas, Barcelona y tiene un hijo de 8 años. Va al colegio del municipio. A través de la Asamblea por una Escuela Bilingue ha tenido que recurrir al TSJC para pedir el 25% porque la directora del centro le dijo que si no se lo decía un juez, no lo haría. Y cuando tuvo que hacerlo, en el colegio tomaron la deleznable decisión de hablar en castellano solo al hijo de Óscar.

O sea que la justicia impone una norma y los propios colegios, respaldados por la conejería de educación, se niegan. En abierta rebelión. O la aplican mediante la burda y totalitaria técnica de señalar al diferente, para que otros no se atrevan.

El caso de Óscar se parece al de tantos otros, al de tantas familias que están levantando esta bandera. Como el padre de la niña de Canet, al que escuchamos el pasado viernes con Herrera en Cope. Que contaba que lo peor no es solo la oposición del gobierno autonómico, la traición del PSOE o la inacción de los colegios. Es que lo más grave es el acoso, o, peor, el silenco cómplice de parte de la sociedad catalana. De los padres de otros chicos de la misma clase que un día están con ellos de cañas y, al día siguiente, se cambian de acera para no tener que saludarles. Esto lo hemos visto otras veces, en otras latitudes y es terrible. El nacionalismo es excluyente por naturaleza y esa exclusión no se limita a las leyes que aplica o que deja de aplicar, sino que se transmite a la mente de la gente, que vive esos postulados como si les fuera la vida en ellos, como si los otros, los que no piensan así, fueran ciudadanos de menos categoría. En fin que hay motivos de sobra para acudir a esa manifestación.