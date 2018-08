El Monte Galiñeiro no será, de momento, un parque eólico

El Movemento Social pola Protección da Serra do Galiñeiro ve con buenos ojos la contundencia del Gobierno de Gondomar para evitar que se instale el parque eólico en la zona. El gobierno encabezado por Paco Ferreira querrá proteger la zona dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal y también instará a la Xunta para que se incluya dentro de la Red Natura 2000 con el objetivo de que ningún molino se instale en la zona.

La plataforma que defiende este monte, y que lo lleva haciendo desde el año 2010 para evitar este proyecto, se reunirá con los gobiernos de los municipios afectados: Vigo, Mos, O Porriño y Tui. Quieren conocer su postura sobre la instalación de los molinos de viento en O Galiñeiro.

La portavoz, Pura González, ha dicho que estamos hablando de una medida que se puede llevar a cabo por la famosa "Ley Vigo" de la Xunta de Galicia al tratarse de un proyecto supramunicipal. Considera que si los municipios se posicionan en contra de este parque eólico, el gobierno no actuará en su contra.

También González pide más conciencia de lo que supone esta instalación ya que tiene claro que no es bueno que caiga en manos de una multinacional: "Non pode ser limpa unha enerxía que lle saca a terra aos seus lexítimos propietarios. No futuro non sabemos o que nos necesitamos da serra. Como queda o monte con tanta pedra e tan irregular, con una orografía difícil tras a instalación do parque eólico?", se cuestionaba en Herrera en COPE Vigo

