May Ferreira nos adentra en las páginas de su novela "El abrazo del sauce"

También en verano "Ponemos un meso sobre la mesa" y en esta ocasión lo hacemos de la mano de May Ferreira, autora de la novela "El abrazo del sauce", seleccionada entre las 10 obras finalistas del Premio Planeta de Novela 2018.

Su autora nos explica que en sus páginas nos vamos a encontrar la historia de Elena "una mujer fuerte y sensible, una mujer que no quise en ningún momento presentar como una heroína si no como una chica normal que diseña su camino en la vida, con valores muy claros".

"Se trata de una persona resiliente, que se enfrenta a las adversidades y sale fortalecida creando poco a poco su vida. Recorre mundo pero nunca pierde la esencia de sus raíces, las de Galicia que abandonó en la década de los 80".

Raíces gallegas que May Ferreira comparte con la protagonista "porque aunque salí muy pronto de esta tierra, mi padre es un gallego muy orgullos y nos ha inculcado ese amor por esta tierra tanto a mí como a sus nietas".

En ese sentido asegura que son numerosas las menciones y referencias a la comunidad gallega y "hay descripciones muy profusas de esta tierra con las que he disfrutado mucho haciéndolas".

Nos explica que, según opiniones que ya le han trasladado lectores, "El abrazo del sauce" es una novela que "va ganando en intensidad con el paso de las páginas, en la que se plasma la importancia de las relaciones personales, las relaciones humanas", afirma May Ferreira.

