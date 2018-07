Manuel Reigosa trabajará para captar talento joven para la Universidad de Vigo

Así ha dejado claro el mensaje a su paso por COPE+ en la provincia de Pontevedra. El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, considera que la institución "ha perdido gas" por la falta de políticas de captación por parte del Gobierno Central: "Tenemos una plantilla envejecida. Tenemos poca gente joven que forme parte de los laboratorios, los despachos y las aulas y eso es una prioridad absoluta", remarcaba Reigosa.

Además también el rector de la UVigo tiene el propósito de empezar en el mes de octubre con la administración electrónica para que los alumnos de otros campus no tengan desplazarse hasta Vigo para realizar cualquier consulta. De esta manera se ha referido a los campus de Pontevedra y Ourense los cuales no quiere denominar campus periféricos: "No queremos campus de primera y segunda división. Vamos a aplicar las mismas políticas. Entendemos que un alumno debe tener las mismas facilidades esté en el campus de esté",

También Manuel Reigosa se ha referido al proyecto del Campus del Mar en los terrenos de la ETEA. A su paso por Mediodía en COPE+ dice que busca que el edificio Faraday se convierta en un centro de investigación y crear una escuela de verano.

