Manuel Charlín en libertad con cargos al igual que gran parte de los detenidos en la operación Barrancabermeja

Mañana ajetreada en los Juzgados de Vigo donde han pasado a disposición judicial un total de 17 de los 28 detenidos en una operación contra el narcotráfico llamada "Barrancabermeja". Manuel Charlín y su hijo Melchor han quedado en libertad con cargos y tendrán que comparecer cada 15 días en sede judicial. En total son once las personas que han entrado en prisión provisional sin fianza, entre ellos los cuatro tripulantes detenidos en el remolcador que fue localizado a cuatro horas de navegación de Vigo.

Esta mañana el abogado de uno de los detenidos en esta operación ya dejaba entrever que Charlín y su hijo podrían quedar en libertad: "Es mi percepción que hay algo de pirotecnia policial y que algunos no tienen la participación o no hay los indicios suficientes para poder incautarlos en este procedimiento. Estas eran las palabras de Francisco Miranda que no quiso desvelar el nombre de su cliente.

También por los juzgados de Vigo pasaba esta mañana la impulsora de la lucha contra el narcotráfico y fundadora de Érguete, Carmen Avendaño, que lamentaba que "un trabajador que compra un piso y se lo embargan porque no paga o por cualquier otra circunstancia se lo embargan" mientras "ellos siguen disfrutando de sus bienes". También se refería al "autobombo" que se están dando los narcotráficantes porque tal y como ha destacado "no es precisamente la imagen del gallego", "no es lo que somos".

¡ESCÚCHALO!