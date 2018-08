Las avispas velutinas instalan sus nidos en viviendas de Vigo impidiendo a los vecinos salir a sus terrazas

La presencia de la avispa velutina en las ciudades cada vez es mayor y los problemas que surgen también. Vecinos del entorno de Canadelo Bajo han denunciado en los últimos días presencia de nidos de esta especie en sus balcones, impidiéndoles realizar su actividad diaria con normalidad.

Es el caso de Manuel Santamaría y Carmen Somoza, dos de los residentes en el número 4 de Canadelo Bajo, que durante el día se ven obligados a mantener cerradas las ventanas por la presencia importante de avispas en ella.

Manuel Santamaría nos ha contado que en su balcón ubicaron un nido que "aunque vinieron a quemarlo el pasado sábado, siguen viniendo a él". Asegura que durante el día no puede salir a la terraza "porque las tengo aquí y son unos bichos tan grandes. Son agresivas, cuando me ven allí junto a la puerta de cristal vienen contra él como bucando picarme".

En similar situación se encuentra su vecina Carmen Somoza que nos explica que aunque llamó alertando de la situación "de momento por aquí no han pasado". Desconoce si hay un nido también en su vivienda aunque sí afirma que son muchas las avispas que hay también frente a sus ventanas "que tengo que mantener cerradas". En su caso recuerda que la situación es más complicada al ser alérgica a la picadura de las avispas al igual que su nieto de cinco años "que ya no viene a casa por precaución".

Carmen Somoza lanza un mensaje a las administraciones competentes recordando que "no me vale que digan que tienen el aviso pero no personal suficiente para atender los problemas. Esto es algo muy serio y deberían dedicar la partida presupuestaria necesaria para atender este asunto".