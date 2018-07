Javier Bas, alcalde de Redondela: "El PSOE y el BNG defienden el no por el no, sin pensar en los vecinos"

El alcalde de Redondela, Javier Bas, ha pasado este martes por los micrófonos de Cope +Vigo donde ha repasado cuestiones relacionadas con esta localidad.

Muy satisfecho tras lograr el pasado viernes el respaldo necesario para sacar adelante los presupuestos municipales "que nos permitirán hacer cosas muy importantes para la localidad". En este sentido ha agradecido la postura del grupo AER, que con su abstención, favoreció que salieran adelante estas cuentas en las que "habíamos negociado la inclusión del proyecto Redondela 2020, que contempla cinco millones de fondos europeos".

Lamenta la postura de los grupos del BNG y el PSOE porque, asegura Javier Bas, "continúan con su rutina del no por el no. Durante cinco meses han tenido el borrador de los presupuestos sobre la mesa y no han propuesto nada. Se oponen a cosas buenas para el municipio".

Además hemos hablado también de otras cuestiones, como el programa de inclusión para personas con discapacidad sensorial que están desarrollando en colaboración con la asociación XOGA, o la buena evolución que está registrando el turismo durante este verano.

ESCÚCHALO