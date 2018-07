Enrique Mallón, pregoeiro do Día de Galicia: "É unha honra inmensa porque amo Galicia, vivo aquí e sinto un especial agarimo cara esta terra"

Enrique Mallón, o secretario xeral da Asociación de Insdustriais e Metalúrxicos (ASIME) será o encargado da lectura do bando que como cada ano terá lugar en Castrelos con motivo do día de Santiago Apóstolo, Día de Galicia.

Segundo ven de subliñar Enrique Mallón en COPE Vigo "é unha honra para calquera galego poder facer a lectura do bando". O secretario xeral de ASIME tamén quixo poñer de manifesto os retos que ten por diante a nosa comunidade no que ten que ver coa industria, en especial en sectores coma o naval, a automoción e as estruturas metálicas ou a conserva, o granito e maila madeira. Ademáis, lembrou a necesidade de potenciar a innovación, internacionalización e as infraestruturas importantes "para Galicia e para Vigo".

O pregón terá lugar as oito da tarde no Pazo de Castrelos.

¡ESCÓITAO!