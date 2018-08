La campaña "Non sexas pirata! Á praia vense a gozar, non a saquear" llega a los arenales de Vigo y su área

La campaña "Non sexas pirata! Á praia vense a gozar, non a saquear", promovida por la Consellería do Mar ha llegado a los arenales de la provincia de Pontevedra. El objetivo es combatir el conocido "furtivismo de bañador", es decir, a aquellas personas que "se acercan aos areais para tomar o sol e aproveitan a súa estadía na praia ara coller moluscos vibalbos sen decatarse do dano que están a facer".

Así nos lo ha explicado Rosa Quintana, conselleira do Mar, quien ha recordado que cada verano el servicio de Gardacostas realiza entre 500 y 1000 inspecciones en las playas galelgas, en las que se ha llegado a decomisar "hasta una tonelada" de marisco.

Con esta campaña se busca concienciar a los bañistas de que "estas extraccciones ilegales" suponen un "importante dano ao medio ambiente, y tamén riscos para a saúde pública". Rosa Quintana ha recordado que "o producto consúmese sen garantías sanitarias precisas e ademáis se está a destruir o traballo de moitas profesionais que durante ano limpan e sementan as praias".

La conselleira nos explica cómo se desarrollará la campaña, que hasta el 17 de agosto se dearrollarán en un total de 29 playas de toda Galicia en las que se realizarán juegos educativos e informativos.

ESCÚCHALO