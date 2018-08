Construir jurídicamente seguro será posible en Vigo

La ordenación provisional de Vigo permitirá construir de una manera jurídicamente segura, algo muy importante según la Asociación de Promotores Inmobiliarios.

Se prevé que se apruebe definitivamente este documento previo al Plan Xeral de Ordenación Municipal durante el mes de octubre por lo que a partir de esa fecha, según datos que ha facilitado el concello, se podrá edificar en el 40% del suelo vigués.

Javier Garrido, presidente de APROIN, nos contaba en COPE qué cambios veremos en la ciudad: "Se desarrolla el suelo más evidente. El suelo urbano consolidado. Es donde todos vemos el típico solar en una calle construida. Eso es la medida más clara pero también se desbloquean otros suelos", aclaraba.

La construcción de vivienda nueva es un paso importante para Vigo y desde APROIN apuntan a la generación de empleo. Un hecho que podría rebajar el precio de los alquileres, pero Javier Garrido no tiene claro que por el momento vaya a suceder. Aseguraba que las generaciones han cambiado sus costumbres: "El concepto de propiedad que teníamos antes ya no es tan esencial. Yo creo que el aumento del alquiler seguirá porque las generaciones que se van incorporando no compran una vivienda, prefieren el alquiler".

