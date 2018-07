Carlos Rincón, concelleiro de Deportes de A Cañiza: "La actitud del jugador no fue normal durante todo el partido"

Carlos Rincón fue agredido este martes cuando tras arbitrar un partido en un mundialito de fútbol 7 que se celebra en A Cañiza con los equipos locales desde hace ocho años.

Una actividad que hasta este martes se había desarrollado con normalidad año tras y año y tras este hecho se han suspendido todas las jornadas que restaban.

Carlos Rincón tuvo que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro tras recibir un puñetazo en la nariz y perder visibilidad en un ojo. En Herrera en COPE Vigo contaba como sucedieron los hechos: "Al acabar el partido se acercó a mí, intercambiamos un par de insultos y me agredió. Empecé a sangrar por la nariz y al mismo momento dejé de ver por un ojo. Me apartaron al vestuario y él supongo que marcharía", señalaba Rinción.

A pesar de esto el concelleiro de Deportes no se plantea denunciar al jugador que le increpó al finalizar el partido hasta conocer el parte de lesiones. Carlos Rincón lamenta esta situación y para las próximas ediciones de este mundialito tendrán más en cuenta quiénes son los que participan porque considera que la actitud del joven durante todo el partido no fue la normal: "La actitud de agresividad era algo fuera de lo normal. No era propia de una persona que lleva haciendo deporte muchos años. Incluso había un sobrino de él en el equipo contrario y lo estuvo increpando y amenazando durante todo el partido".

Rincón aseguraba en COPE que nunca se había encontrado un acto de violencia física en A Cañiza en el mundo deportivo.

